Свердловская область вошла в топ-5 по исполнению путинской программы

Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по социальной газификации, поручение о реализации которой давал президент Владимир Путин. Итоги 10 месяцев работы подвели на заседании регионального штаба, написал у себя в telegram-канале глава областного министерства ЖКХ Николай Смирнов.
«На заседании регионального штаба по газификации рассмотрели ход выполнения президентской программы социальной газификации по итогам 10 месяцев 2024 года Свердловская область по реализации программы догазификации входит в ТОП-5 субъектов страны», — рассказал министр.
За это время в регионе построили 2380 км газопроводов, возможность подключиться к ним получили 87 064 домов. Еще 1320 км сейчас строится, 3400 км — проектируется. Подать заявку на газификацию можно на сайте connectgas.ru.
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