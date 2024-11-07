Сотрудники главной инспекции малых судов ГУ МЧС России по ЯНАО проводят рейды по местам любителей подледной рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С наступлением первых морозов у сотрудников ГИМС появляется особо ответственная работа: предупреждать о риске и спасать рыбаков, которые продолжают выходить на тонкий лед», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. Инспекторы речного надзора регулярно посещают места, где собираются рыбаки.
По словам инспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по ЯНАО Артура Бортвина, рыбаки ради хорошего улова готовы рисковать и ходить по тонкому льду. «Сами рыбаки говорят, что ради рыбы здесь можно сидеть целыми днями, ловится щука и ерш. Но никакая, даже самая удачная рыбалка не стоит того, чтобы ходить по льду, когда он еще совсем тонкий», — отметил Бортвин.
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