Два детсада и десять домов в Челябинске остались без воды из-за аварии

Коммунальная авария оставила без воды десять домов и два детских сада в центре Челябинска. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.
«Авария на водоводе произошла вечером 7 ноября. В 21.00 аварийный участок водовода отключили. МУП „ПОВВ“ проводит работы по устранению повреждения. Под отключение попали десять домов и два детских сада», — сообщили в пресс-службе.
Авария случилась на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой, в районе ТРК «Урал». В мэрии добавили, что к пострадавшему участку организован подвоз воды. Делается все возможное, чтобы максимально быстро устранить повреждение и вернуть воду жителям домов и сотрудникам и воспитанникам детских садов.
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