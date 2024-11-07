07 ноября 2024

Два детсада и десять домов в Челябинске остались без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики работают, чтобы восстановить водоснабжение. Фото архивное
Коммунальщики работают, чтобы восстановить водоснабжение. Фото архивное Фото:

Коммунальная авария оставила без воды десять домов и два детских сада в центре Челябинска. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Авария на водоводе произошла вечером 7 ноября. В 21.00 аварийный участок водовода отключили. МУП „ПОВВ“ проводит работы по устранению повреждения. Под отключение попали десять домов и два детских сада», — сообщили в пресс-службе.

Авария случилась на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой, в районе ТРК «Урал». В мэрии добавили, что к пострадавшему участку организован подвоз воды. Делается все возможное, чтобы максимально быстро устранить повреждение и вернуть воду жителям домов и сотрудникам и воспитанникам детских садов.

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Коммунальная авария оставила без воды десять домов и два детских сада в центре Челябинска. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «Авария на водоводе произошла вечером 7 ноября. В 21.00 аварийный участок водовода отключили. МУП „ПОВВ“ проводит работы по устранению повреждения. Под отключение попали десять домов и два детских сада», — сообщили в пресс-службе. Авария случилась на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой, в районе ТРК «Урал». В мэрии добавили, что к пострадавшему участку организован подвоз воды. Делается все возможное, чтобы максимально быстро устранить повреждение и вернуть воду жителям домов и сотрудникам и воспитанникам детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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