В Тюмени рассказали, что стало причиной массовых перебоев с водой

В Тюмени причиной массовых перебоев с водой стало возникновение шуги на воде. Она образовалась из-за низкого уровня воды и резких перепадов температуры. Об этом сообщили в городской администрации.
«Длительно стояла теплая погода, а потом резко похолодало до -12 градусов Цельсия. Этот перепад сработал фактором намерзания. Шуга сформировалась в небольших притоках, течением ее выбросило в русло Туры, а сильный порывистый ветер ускорил выход снеголедовых масс из притоков и способствовал их перемешиванию в толще воды в русле реки», — такое объяснение дал директор Института наук о Земле ТГУ Виталий Хорошави, которое приводит мэрия.
Перебои с водоснабжением возникли вечером 7 ноября в нескольких районах города. На месте работали сотрудники Водоканала.
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