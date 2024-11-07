07 ноября 2024

В Тюмени рассказали, что стало причиной массовых перебоев с водой

Причиной массового отключение воды в Тюмени стало возникновение шуги на Туре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода перестала бежать в нескольких районах города
Вода перестала бежать в нескольких районах города Фото:

В Тюмени причиной массовых перебоев с водой стало возникновение шуги на воде. Она образовалась из-за низкого уровня воды и резких перепадов температуры. Об этом сообщили в городской администрации.

«Длительно стояла теплая погода, а потом резко похолодало до -12 градусов Цельсия. Этот перепад сработал фактором намерзания. Шуга сформировалась в небольших притоках, течением ее выбросило в русло Туры, а сильный порывистый ветер ускорил выход снеголедовых масс из притоков и способствовал их перемешиванию в толще воды в русле реки», — такое объяснение дал директор Института наук о Земле ТГУ Виталий Хорошави, которое приводит мэрия.

Перебои с водоснабжением возникли вечером 7 ноября в нескольких районах города. На месте работали сотрудники Водоканала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени причиной массовых перебоев с водой стало возникновение шуги на воде. Она образовалась из-за низкого уровня воды и резких перепадов температуры. Об этом сообщили в городской администрации. «Длительно стояла теплая погода, а потом резко похолодало до -12 градусов Цельсия. Этот перепад сработал фактором намерзания. Шуга сформировалась в небольших притоках, течением ее выбросило в русло Туры, а сильный порывистый ветер ускорил выход снеголедовых масс из притоков и способствовал их перемешиванию в толще воды в русле реки», — такое объяснение дал директор Института наук о Земле ТГУ Виталий Хорошави, которое приводит мэрия. Перебои с водоснабжением возникли вечером 7 ноября в нескольких районах города. На месте работали сотрудники Водоканала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...