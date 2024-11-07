В Тюмени возможны перебои в работе системы городского водоснабжения

Тюменский водозабор забивает льдом с реки
© Служба новостей «URA.RU»
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Водоочистные сооружения Тюмени забивает шугой
Водоочистные сооружения Тюмени забивает шугой Фото:

С приходом заморозков нормальной работе водоочистных сооружений Тюмени стал мешать речной лед. Из-за этого в системе городского водоснабжения может упасть давление. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что убирать шугу приходится с привлечением водолазов. 

«Специалисты „Росводоканал Тюмень“ и водолазы борются с глубинной шугой в Туре. Скопления рыхлого льда оседают на оборудовании и препятствуют нормальному забору воды для последующей очистки. Движущаяся ледяная „каша“ намерзает на решетках водозаборного сооружения, ограничивая подачу воды на водоподготовку. В часы максимального водоразбора возможно временное снижение параметров давления в системе водоснабжения», — указано в публикации Инфоцентра.

Там отметили, что к ликвидации льда на водоочистных сооружениях Тюмени были также привлечены сотрудники ТОСЭР. На время работ городской водозабор был переведен в ручной режим управления. В Информационном центре правительства Тюменской области отметили, что специалисты водоканала делают все возможное для того, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию.  

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С приходом заморозков нормальной работе водоочистных сооружений Тюмени стал мешать речной лед. Из-за этого в системе городского водоснабжения может упасть давление. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что убирать шугу приходится с привлечением водолазов.  «Специалисты „Росводоканал Тюмень“ и водолазы борются с глубинной шугой в Туре. Скопления рыхлого льда оседают на оборудовании и препятствуют нормальному забору воды для последующей очистки. Движущаяся ледяная „каша“ намерзает на решетках водозаборного сооружения, ограничивая подачу воды на водоподготовку. В часы максимального водоразбора возможно временное снижение параметров давления в системе водоснабжения», — указано в публикации Инфоцентра. Там отметили, что к ликвидации льда на водоочистных сооружениях Тюмени были также привлечены сотрудники ТОСЭР. На время работ городской водозабор был переведен в ручной режим управления. В Информационном центре правительства Тюменской области отметили, что специалисты водоканала делают все возможное для того, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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