В Тюмени возможны перебои в работе системы городского водоснабжения

С приходом заморозков нормальной работе водоочистных сооружений Тюмени стал мешать речной лед. Из-за этого в системе городского водоснабжения может упасть давление. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что убирать шугу приходится с привлечением водолазов.
«Специалисты „Росводоканал Тюмень“ и водолазы борются с глубинной шугой в Туре. Скопления рыхлого льда оседают на оборудовании и препятствуют нормальному забору воды для последующей очистки. Движущаяся ледяная „каша“ намерзает на решетках водозаборного сооружения, ограничивая подачу воды на водоподготовку. В часы максимального водоразбора возможно временное снижение параметров давления в системе водоснабжения», — указано в публикации Инфоцентра.
Там отметили, что к ликвидации льда на водоочистных сооружениях Тюмени были также привлечены сотрудники ТОСЭР. На время работ городской водозабор был переведен в ручной режим управления. В Информационном центре правительства Тюменской области отметили, что специалисты водоканала делают все возможное для того, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию.
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