Свердловский автохам Новоселов боролся с наркотиками, но получил приговор. Фото

В Екатеринбурге автохама Новоселова признали виновным в похищении подростков

08 ноября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Суд признал Игоря Новоселова виновным, но ему удалось избежать заключения Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным Игоря Новоселова, прославившегося хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», в похищении двух подростков, которых он заподозрил в продаже наркотиков. Однако реального тюремного срока по этому делу он избежал, передает корреспондент URA.RU. «Признать Игоря Новоселова виновным в двух эпизодах похищения и назначить наказание в виде лишения свободы. По первому эпизоду зачесть в срок содержание под стражей, а по второму — освободить от наказания. За Новоселовым остается право на реабилитацию», — озвучила приговор судья. Он поблагодарил ее, когда она прошла мимо. Увидев журналистов, Новоселов отвернулся и просил, чтобы его не снимали. Он остается под стражей в рамках других дел. В августе прошлого года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии. Он сумел добиться пересмотра дела. Согласно материалам, в июне 2021 года Новоселов пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ. Сначала он затолкал в багажник и отвез к родителям первого несовершеннолетнего, а на следующий день поступил также со вторым, но уже передал его полиции. Свою вину он признал частично. Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. После этого автохама отправили за решетку за избиение таксиста. Игорь Новоселов прятался от журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU Из зала его увел конвой Фото: Илья Московец © URA.RU Он просил не снимать его Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным Игоря Новоселова, прославившегося хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», в похищении двух подростков, которых он заподозрил в продаже наркотиков. Однако реального тюремного срока по этому делу он избежал, передает корреспондент URA.RU. «Признать Игоря Новоселова виновным в двух эпизодах похищения и назначить наказание в виде лишения свободы. По первому эпизоду зачесть в срок содержание под стражей, а по второму — освободить от наказания. За Новоселовым остается право на реабилитацию», — озвучила приговор судья. Он поблагодарил ее, когда она прошла мимо. Увидев журналистов, Новоселов отвернулся и просил, чтобы его не снимали. Он остается под стражей в рамках других дел. В августе прошлого года Новоселова приговорили к 1,5 годам колонии. Он сумел добиться пересмотра дела. Согласно материалам, в июне 2021 года Новоселов пытался пресечь незаконную торговлю наркотиков на ЖБИ. Сначала он затолкал в багажник и отвез к родителям первого несовершеннолетнего, а на следующий день поступил также со вторым, но уже передал его полиции. Свою вину он признал частично. Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в Екатеринбурге в 2013 году. Сначала суд не стал лишать его свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. После этого автохама отправили за решетку за избиение таксиста.