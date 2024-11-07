07 ноября 2024

Правительство РФ поддержит челябинские заводы на 680 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средства поступят из резервного фонда правительства и денег от продажи бизнеса иностранцев
Средства поступят из резервного фонда правительства и денег от продажи бизнеса иностранцев Фото:

Правительство РФ предоставит бюджету Челябинской области 680 млн рублей субсидии на поддержку промышленности. Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, с письмом обратился губернатор Алексей Текслер.

«Проект постановления правительства РФ устанавливает правила предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области. Бюджетные выделяются в целях софинансирования расходных обязательств Челябинской области по дополнительной докапитализации регионального ФРП в размере 680 млн рублей за счет средств федерального бюджета», — отметили авторы проекта в пояснительной записке.

Проект постановления, который имеется в распоряжении URA.RU, разработал Минпромторг РФ. Как следует из документа, власти определят условия предоставления субсидии и оценку эффективности ее использования. Часть денег в общей сумме, 340 млн рублей, будут использованы из средств добровольных взносов в федеральный бюджет, которые направляются при продаже активов зарубежных компаний и граждан из недружественных стран.

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Правительство РФ предоставит бюджету Челябинской области 680 млн рублей субсидии на поддержку промышленности. Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, с письмом обратился губернатор Алексей Текслер. «Проект постановления правительства РФ устанавливает правила предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области. Бюджетные выделяются в целях софинансирования расходных обязательств Челябинской области по дополнительной докапитализации регионального ФРП в размере 680 млн рублей за счет средств федерального бюджета», — отметили авторы проекта в пояснительной записке. Проект постановления, который имеется в распоряжении URA.RU, разработал Минпромторг РФ. Как следует из документа, власти определят условия предоставления субсидии и оценку эффективности ее использования. Часть денег в общей сумме, 340 млн рублей, будут использованы из средств добровольных взносов в федеральный бюджет, которые направляются при продаже активов зарубежных компаний и граждан из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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