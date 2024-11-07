Тюменский бизнес остро нуждается в профессионалах

Бизнес Тюменской области нуждается почти в 20 тысячах специалистов. Самая острая потребность в кадрах — в сферах розничной торговли, строительства и ТЭК, сообщает сайт рекрутингового агентства hh.ru.
Журналист URA.RU проанализировал предложение тюменских работодателей и выяснил, какие профессии востребованы в регионе больше всего. Данные актуальны на 8 ноября.
Розничная торговля
В разделе «Розничная торговля» тюменские работодатели разместили более 2,5 тысяч вакансий. Среди них чуть больше тысячи — вакансии продавца-консультанта или продавца-кассира. Больше всего за эту работу готовы платить в пригородном Боровском: сотруднику обещают от 55 тысяч рублей на руки.
Администраторов магазинов в требуется в пять раз меньше — около 200 человек. Здесь максимальная зарплата составит около 90 тысяч рублей. примерно такая же потребность — около 180 человек — в директорах магазинов. Им готовы платить до 264,5 тысяч в месяц.
Строительство и недвижимость
В этой сфере бизнесу не хватает 1963 сотрудников. Самая большая потребность — в инженерах-сметчиках и инженерах ПТО. Таких вакансий размещено 126. Больше всего готовы платить начальнику сметного отдела в компании-подрядчике у «Газпрома»: ежемесячный доход составит 276 тысяч рублей.
Такое же количество вакансий размещено по специальности машиниста. За управление различными тяжелыми механизмами на стройплощадке предлагают зарплату в 245 тысяч рублей. Также отрасль нуждается в 95 водителях. Для них максимальная зарплата составит в районе 250 тысяч рублей — но управлять придется тяжелыми грузовыми автомобилями.
Топливная энергетика
В разделе «Нефть и газ» тюменские компании ищут 1198 специалистов. Самая многочисленная вакансия здесь — слесари и сантехники, объединенные в одну категорию. Потребность составляет 149 человек, а максимальная зарплата составит 130 тысяч рублей.
Еще одна профессия среди востребованных — электромонтажник. всего нужен 91 специалист, максимум работодатель предлагает 80 тысяч рублей. А зарплатный потолок для сварщика составляет 185 тысяч рублей. Всего таких специалистов нужно 75.
Сфера IT
Здесь топ-3 востребованных вакансий — это оператор call-центра, менеджер по продажам и программист. Зарплата колеблется от 60 тысяч рублей у менеджеров до 230 тысяч рублей у разработчиков. Всего потребность в таких специалистах составляет 1178 человек.
Логистика
Эта сфера нуждается ровно в тысяче специалистов. Больше всего среди них — вакансии водителя-экспедитора с максимальной зарплатой в 200 тысяч рублей. На эту работу ищут 200 сотрудников.
Второе и третье места по востребованности занимают курьеры и машинисты. В общей сложности их нужно 165. У первых зарплатный потолок составляет 160 тысяч, у вторых — 265 тысяч рублей.
Меньше всего специалистов нужно в сферу лесодобычи и деревообработки. Здесь работодатели открыли всего 27 вакансий. Максимальная зарплата в этой сфере не превысит 200 тысяч — столько готовы платить водителю лесовоза.
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