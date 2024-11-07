07 ноября 2024

Тюменский бизнес остро нуждается в профессионалах

В Тюменской области бизнесу не хватает почти 20 тысяч специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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На работу готовы принять почти 20 тысяч сотрудников
На работу готовы принять почти 20 тысяч сотрудников Фото:

Бизнес Тюменской области нуждается почти в 20 тысячах специалистов. Самая острая потребность в кадрах — в сферах розничной торговли, строительства и ТЭК, сообщает сайт рекрутингового агентства hh.ru. 

Журналист URA.RU проанализировал предложение тюменских работодателей и выяснил, какие профессии востребованы в регионе больше всего. Данные актуальны на 8 ноября.

Розничная торговля

В разделе «Розничная торговля» тюменские работодатели разместили более 2,5 тысяч вакансий. Среди них чуть больше тысячи — вакансии продавца-консультанта или продавца-кассира. Больше всего за эту работу готовы платить в пригородном Боровском: сотруднику обещают от 55 тысяч рублей на руки.

Администраторов магазинов в требуется в пять раз меньше — около 200 человек. Здесь максимальная зарплата составит около 90 тысяч рублей. примерно такая же потребность — около 180 человек — в директорах магазинов. Им готовы платить до 264,5 тысяч в месяц.

Строительство и недвижимость

В этой сфере бизнесу не хватает 1963 сотрудников. Самая большая потребность — в инженерах-сметчиках и инженерах ПТО. Таких вакансий размещено 126. Больше всего готовы платить начальнику сметного отдела в компании-подрядчике у «Газпрома»: ежемесячный доход составит 276 тысяч рублей.

Такое же количество вакансий размещено по специальности машиниста. За управление различными тяжелыми механизмами на стройплощадке предлагают зарплату в 245 тысяч рублей. Также отрасль нуждается в 95 водителях. Для них максимальная зарплата составит в районе 250 тысяч рублей — но управлять придется тяжелыми грузовыми автомобилями.

Топливная энергетика

В разделе «Нефть и газ» тюменские компании ищут 1198 специалистов. Самая многочисленная вакансия здесь — слесари и сантехники, объединенные в одну категорию. Потребность составляет 149 человек, а максимальная зарплата составит 130 тысяч рублей.

Еще одна профессия среди востребованных — электромонтажник. всего нужен 91 специалист, максимум работодатель предлагает 80 тысяч рублей. А зарплатный потолок для сварщика составляет 185 тысяч рублей. Всего таких специалистов нужно 75.

Сфера IT

Здесь топ-3 востребованных вакансий — это оператор call-центра, менеджер по продажам и программист. Зарплата колеблется от 60 тысяч рублей у менеджеров до 230 тысяч рублей у разработчиков. Всего потребность в таких специалистах составляет 1178 человек.

Логистика

Эта сфера нуждается ровно в тысяче специалистов. Больше всего среди них — вакансии водителя-экспедитора с максимальной зарплатой в 200 тысяч рублей. На эту работу ищут 200 сотрудников.

Второе и третье места по востребованности занимают курьеры и машинисты. В общей сложности их нужно 165. У первых зарплатный потолок составляет 160 тысяч, у вторых — 265 тысяч рублей.

Меньше всего специалистов нужно в сферу лесодобычи и деревообработки. Здесь работодатели открыли всего 27 вакансий. Максимальная зарплата в этой сфере не превысит 200 тысяч — столько готовы платить водителю лесовоза.

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Бизнес Тюменской области нуждается почти в 20 тысячах специалистов. Самая острая потребность в кадрах — в сферах розничной торговли, строительства и ТЭК, сообщает сайт рекрутингового агентства hh.ru.  Розничная торговля В разделе «Розничная торговля» тюменские работодатели разместили более 2,5 тысяч вакансий. Среди них чуть больше тысячи — вакансии продавца-консультанта или продавца-кассира. Больше всего за эту работу готовы платить в пригородном Боровском: сотруднику обещают от 55 тысяч рублей на руки. Администраторов магазинов в требуется в пять раз меньше — около 200 человек. Здесь максимальная зарплата составит около 90 тысяч рублей. примерно такая же потребность — около 180 человек — в директорах магазинов. Им готовы платить до 264,5 тысяч в месяц. Строительство и недвижимость В этой сфере бизнесу не хватает 1963 сотрудников. Самая большая потребность — в инженерах-сметчиках и инженерах ПТО. Таких вакансий размещено 126. Больше всего готовы платить начальнику сметного отдела в компании-подрядчике у «Газпрома»: ежемесячный доход составит 276 тысяч рублей. Такое же количество вакансий размещено по специальности машиниста. За управление различными тяжелыми механизмами на стройплощадке предлагают зарплату в 245 тысяч рублей. Также отрасль нуждается в 95 водителях. Для них максимальная зарплата составит в районе 250 тысяч рублей — но управлять придется тяжелыми грузовыми автомобилями. Топливная энергетика В разделе «Нефть и газ» тюменские компании ищут 1198 специалистов. Самая многочисленная вакансия здесь — слесари и сантехники, объединенные в одну категорию. Потребность составляет 149 человек, а максимальная зарплата составит 130 тысяч рублей. Еще одна профессия среди востребованных — электромонтажник. всего нужен 91 специалист, максимум работодатель предлагает 80 тысяч рублей. А зарплатный потолок для сварщика составляет 185 тысяч рублей. Всего таких специалистов нужно 75. Сфера IT Здесь топ-3 востребованных вакансий — это оператор call-центра, менеджер по продажам и программист. Зарплата колеблется от 60 тысяч рублей у менеджеров до 230 тысяч рублей у разработчиков. Всего потребность в таких специалистах составляет 1178 человек. Логистика Эта сфера нуждается ровно в тысяче специалистов. Больше всего среди них — вакансии водителя-экспедитора с максимальной зарплатой в 200 тысяч рублей. На эту работу ищут 200 сотрудников. Второе и третье места по востребованности занимают курьеры и машинисты. В общей сложности их нужно 165. У первых зарплатный потолок составляет 160 тысяч, у вторых — 265 тысяч рублей.
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