Вагнеровцы, напавшие на свердловчанку, уехали на фронт из СИЗО

Жители Заречного (Свердловская область), бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков, обвиненные в нападении на девушку, вышли из СИЗО и стали участниками российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила супруга Ивана.
«1 августа они подписали контракты и уехал на фронт. Уголовное дело в отношении них прекращено», — сказала Алена Комарова. Официальных комментариев от силовых структур нет.
Потерпевшая недовольная таким решением. «Как это могло произойти? Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — заявила она, у которой, по версии силовиков, фигуранты отобрали личные вещи.
Их задержали 28 января в Североуральске, когда они вернулись из зоны боевых действий. Сначала их подозревали в изнасиловании, но позднее информация не подтвердилась. Им вменили разбой: у потерпевшей, с которой они распивали спиртное, они отобрали два телефона, цепочку и деньги. Она продолжает настаивать, что насилие было.
Весной, когда Иван уже был под стражей, его супруге позвонили незнакомцы и сообщили, что муж якобы покончил с собой. Сведения оказались ложными. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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