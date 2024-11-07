07 ноября 2024

Вагнеровцы, напавшие на свердловчанку, уехали на фронт из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Мужчины были под стражей с зимы Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку

Жители Заречного (Свердловская область), бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков, обвиненные в нападении на девушку, вышли из СИЗО и стали участниками российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила супруга Ивана.

«1 августа они подписали контракты и уехал на фронт. Уголовное дело в отношении них прекращено», — сказала Алена Комарова. Официальных комментариев от силовых структур нет.

Потерпевшая недовольная таким решением. «Как это могло произойти? Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — заявила она, у которой, по версии силовиков, фигуранты отобрали личные вещи.

Их задержали 28 января в Североуральске, когда они вернулись из зоны боевых действий. Сначала их подозревали в изнасиловании, но позднее информация не подтвердилась. Им вменили разбой: у потерпевшей, с которой они распивали спиртное, они отобрали два телефона, цепочку и деньги. Она продолжает настаивать, что насилие было.

Весной, когда Иван уже был под стражей, его супруге позвонили незнакомцы и сообщили, что муж якобы покончил с собой. Сведения оказались ложными. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.

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Жители Заречного (Свердловская область), бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков, обвиненные в нападении на девушку, вышли из СИЗО и стали участниками российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила супруга Ивана. «1 августа они подписали контракты и уехал на фронт. Уголовное дело в отношении них прекращено», — сказала Алена Комарова. Официальных комментариев от силовых структур нет. Потерпевшая недовольная таким решением. «Как это могло произойти? Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — заявила она, у которой, по версии силовиков, фигуранты отобрали личные вещи. Их задержали 28 января в Североуральске, когда они вернулись из зоны боевых действий. Сначала их подозревали в изнасиловании, но позднее информация не подтвердилась. Им вменили разбой: у потерпевшей, с которой они распивали спиртное, они отобрали два телефона, цепочку и деньги. Она продолжает настаивать, что насилие было. Весной, когда Иван уже был под стражей, его супруге позвонили незнакомцы и сообщили, что муж якобы покончил с собой. Сведения оказались ложными. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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