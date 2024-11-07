Вагнеровцы, напавшие на свердловчанку, уехали на фронт из СИЗО

08 ноября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мужчины были под стражей с зимы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области поймали вагнеровцев, напавших на девушку Жители Заречного (Свердловская область), бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков, обвиненные в нападении на девушку, вышли из СИЗО и стали участниками российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила супруга Ивана. «1 августа они подписали контракты и уехал на фронт. Уголовное дело в отношении них прекращено», — сказала Алена Комарова. Официальных комментариев от силовых структур нет. Потерпевшая недовольная таким решением. «Как это могло произойти? Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — заявила она, у которой, по версии силовиков, фигуранты отобрали личные вещи. Их задержали 28 января в Североуральске, когда они вернулись из зоны боевых действий. Сначала их подозревали в изнасиловании, но позднее информация не подтвердилась. Им вменили разбой: у потерпевшей, с которой они распивали спиртное, они отобрали два телефона, цепочку и деньги. Она продолжает настаивать, что насилие было. Весной, когда Иван уже был под стражей, его супруге позвонили незнакомцы и сообщили, что муж якобы покончил с собой. Сведения оказались ложными. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Заречного (Свердловская область), бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков, обвиненные в нападении на девушку, вышли из СИЗО и стали участниками российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщила супруга Ивана. «1 августа они подписали контракты и уехал на фронт. Уголовное дело в отношении них прекращено», — сказала Алена Комарова. Официальных комментариев от силовых структур нет. Потерпевшая недовольная таким решением. «Как это могло произойти? Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — заявила она, у которой, по версии силовиков, фигуранты отобрали личные вещи. Их задержали 28 января в Североуральске, когда они вернулись из зоны боевых действий. Сначала их подозревали в изнасиловании, но позднее информация не подтвердилась. Им вменили разбой: у потерпевшей, с которой они распивали спиртное, они отобрали два телефона, цепочку и деньги. Она продолжает настаивать, что насилие было. Весной, когда Иван уже был под стражей, его супруге позвонили незнакомцы и сообщили, что муж якобы покончил с собой. Сведения оказались ложными. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.