Власти Кургана потратят более 17 млн на елку и ледовый городок. Фото

22 ноября 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Чиновники ищут подрядчика, чтобы украсить площадь Ленина к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти готовы потратить более 17 000 000 рублей на закупку новогодней елки и ледового городка, которые традиционно устанавливают на центральной площади города. Информация о поставке появилась на официальном сайте госзакупок. «Объект закупки: на выполнение работ по сборке каркаса елки со светодиодным шатром, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, украшению семи елей, изготовлению катка на центральной площади имени Ленина Кургана к празднику „Елка-2024“. Начальная цена: 17 190 000 рублей. Этап закупки: подача заявок», — указано на сайте госзакупок. Как сообщается в документе технического задания, необходима скульптурная композиция Деда Мороза и Снегурочки. Параметры для данных фигур следующие: высота — не менее трех метров, длина — не менее четырех метров, и ширина — не менее одного метра. В документе указано, что Деда Мороза и Снегурочку необходимо установить на постаменте с использованием светодиодных прожекторов. Власти также указали, что металлический каркас новогодней ели должен быть не менее 15 метров в высоту, а диаметр основания — не менее 4,5 метров. Между тем, в техническом задании для потенциального поставщика указано, что необходимо предоставить гирлянды для семи елей у памятника Ленина. Всего необходимо 28 светодиодных элементов. В закупке также указаны требования для катка. Обязательными требованиями для данного объекта являются ограждение и арка «Колокольчик». Ранее URA.RU писало, что для курганских больниц хотели закупить новогодние арт-объекты. Начальная сумма закупки была больше одного миллиона рублей. Позднее стала известна компания, которая согласилась предоставить данную поставку. Ей стала организация из Ленинградской области. Эскиз скульптурной композиции Деда Мороза и Снегурочки Фото: эскиз Андрея Колмогорова, из технического задания на сайте госзакупок Власти Кургана ищут подрядчика для оформления главной площади города Фото: эскиз Андрея Колмогорова, из технического задания на сайте госзакупок Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские власти готовы потратить более 17 000 000 рублей на закупку новогодней елки и ледового городка, которые традиционно устанавливают на центральной площади города. Информация о поставке появилась на официальном сайте госзакупок. «Объект закупки: на выполнение работ по сборке каркаса елки со светодиодным шатром, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, украшению семи елей, изготовлению катка на центральной площади имени Ленина Кургана к празднику „Елка-2024“. Начальная цена: 17 190 000 рублей. Этап закупки: подача заявок», — указано на сайте госзакупок. Как сообщается в документе технического задания, необходима скульптурная композиция Деда Мороза и Снегурочки. Параметры для данных фигур следующие: высота — не менее трех метров, длина — не менее четырех метров, и ширина — не менее одного метра. В документе указано, что Деда Мороза и Снегурочку необходимо установить на постаменте с использованием светодиодных прожекторов. Власти также указали, что металлический каркас новогодней ели должен быть не менее 15 метров в высоту, а диаметр основания — не менее 4,5 метров. Между тем, в техническом задании для потенциального поставщика указано, что необходимо предоставить гирлянды для семи елей у памятника Ленина. Всего необходимо 28 светодиодных элементов. В закупке также указаны требования для катка. Обязательными требованиями для данного объекта являются ограждение и арка «Колокольчик». Ранее URA.RU писало, что для курганских больниц хотели закупить новогодние арт-объекты. Начальная сумма закупки была больше одного миллиона рублей. Позднее стала известна компания, которая согласилась предоставить данную поставку. Ей стала организация из Ленинградской области.