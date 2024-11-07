В Тюмени два десятка домов остались без газа

Газовщики уже работают на месте аварии
В Тюмени жители почти 20 домов по улице Пролетарская из-за аварии почти сутки сидят без газа. Об этом сообщили в аварийном службе «Газпром межрегионгаз Север».
«Произошла закупорка в распределительном газопроводе. Там сейчас продувает „Алмаз“ (газовая компания — прим.ред.), как раздуют, будем запускать», — сообщили в аварийной службе.
По данным источников URA.RU, жители домов по улице Пролетарская находятся без газа почти сутки. В настоящий момент бригада газовщиков работает на месте.
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