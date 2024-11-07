07 ноября 2024

В Тюмени два десятка домов остались без газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Газовщики уже работают на месте аварии
Газовщики уже работают на месте аварии Фото:

В Тюмени жители почти 20 домов по улице Пролетарская из-за аварии почти сутки сидят без газа. Об этом сообщили в аварийном службе «Газпром межрегионгаз Север».

«Произошла закупорка в распределительном газопроводе. Там сейчас продувает „Алмаз“ (газовая компания — прим.ред.), как раздуют, будем запускать», — сообщили в аварийной службе.

По данным источников URA.RU, жители домов по улице Пролетарская находятся без газа почти сутки. В настоящий момент бригада газовщиков работает на месте.

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В Тюмени жители почти 20 домов по улице Пролетарская из-за аварии почти сутки сидят без газа. Об этом сообщили в аварийном службе «Газпром межрегионгаз Север». «Произошла закупорка в распределительном газопроводе. Там сейчас продувает „Алмаз“ (газовая компания — прим.ред.), как раздуют, будем запускать», — сообщили в аварийной службе. По данным источников URA.RU, жители домов по улице Пролетарская находятся без газа почти сутки. В настоящий момент бригада газовщиков работает на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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