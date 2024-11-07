07 ноября 2024

Глава ФССП России Аристов принял участие в закрытии турнира приставов в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане завершился всероссийский турнир приставов
В Кургане завершился всероссийский турнир приставов Фото:

В Кургане завершился юбилейный десятый турнир по комплексным единоборствам среди сотрудников ФССП. На торжественную церемонию закрытия собрались руководители местных силовых ведомств и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях.

«Главный судебный пристав РФ Аристов принял участие в церемонии закрытия и награждения победителей соревнований памяти Михаила Малинникова», — сообщил корреспондент. Турнир в честь курганского пристава, погибшего на службе в 2013 году, собирает участников со всех округов страны. В этом году участие приняли около 100 приставов из России и гости из Абхазии.

Сами участники признаются, что приезжают в Курган с удовольствием. «Турнир организован на высшем уровне, мы здесь все — друзья-коллеги. Приятно, что здесь с нами высшее руководство», — говорит 10—кратный победитель турнира из команды Уральского федерального округа Даниял Зайналов.

Главный пристав страны Аристов, гости и участники турнира почтили память курганца Малинникова минутой молчания. Организаторы соревнований поблагодарили участников за сохранение памяти о курганском приставе, ценой жизни нейтрализовавшего злоумышленника с гранатой в здании суда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ждут главного судебного пристава страны. Дмитрий Аристов приехал на закрытие всероссийского ведомственного турнира.

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В Кургане завершился юбилейный десятый турнир по комплексным единоборствам среди сотрудников ФССП. На торжественную церемонию закрытия собрались руководители местных силовых ведомств и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях. «Главный судебный пристав РФ Аристов принял участие в церемонии закрытия и награждения победителей соревнований памяти Михаила Малинникова», — сообщил корреспондент. Турнир в честь курганского пристава, погибшего на службе в 2013 году, собирает участников со всех округов страны. В этом году участие приняли около 100 приставов из России и гости из Абхазии. Сами участники признаются, что приезжают в Курган с удовольствием. «Турнир организован на высшем уровне, мы здесь все — друзья-коллеги. Приятно, что здесь с нами высшее руководство», — говорит 10—кратный победитель турнира из команды Уральского федерального округа Даниял Зайналов. Главный пристав страны Аристов, гости и участники турнира почтили память курганца Малинникова минутой молчания. Организаторы соревнований поблагодарили участников за сохранение памяти о курганском приставе, ценой жизни нейтрализовавшего злоумышленника с гранатой в здании суда. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ждут главного судебного пристава страны. Дмитрий Аристов приехал на закрытие всероссийского ведомственного турнира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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