07 ноября 2024

На Челябинскую область надвигается снежный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад днем. Челябинск, сугроб, снегопад
Снежный шторм обрушится на регион 9 и 10 ноября Фото:

На Челябинскую область 9 и 10 ноября надвигаются сильные снегопады и ветер порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В связи с прохождением атмосферных фронтов днем 9 ноября с сохранением ночью 10 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя, очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду. Сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), метели, снежные заносы», — предупредили синоптики.

Ранее синоптики уже передавали штормовое предупреждение на 7 ноября, которое к вечеру было уточнено. Метеорологи повторно предупреждали, что непогода в регионе набирает силу. По данным синоптиков сайта Гисметео, снегопады задержатся в области до 19 ноября.

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На Челябинскую область 9 и 10 ноября надвигаются сильные снегопады и ветер порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В связи с прохождением атмосферных фронтов днем 9 ноября с сохранением ночью 10 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя, очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду. Сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), метели, снежные заносы», — предупредили синоптики. Ранее синоптики уже передавали штормовое предупреждение на 7 ноября, которое к вечеру было уточнено. Метеорологи повторно предупреждали, что непогода в регионе набирает силу. По данным синоптиков сайта Гисметео, снегопады задержатся в области до 19 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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