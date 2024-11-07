На Челябинскую область надвигается снежный шторм

На Челябинскую область 9 и 10 ноября надвигаются сильные снегопады и ветер порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение передали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В связи с прохождением атмосферных фронтов днем 9 ноября с сохранением ночью 10 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя, очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду. Сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), метели, снежные заносы», — предупредили синоптики.
Ранее синоптики уже передавали штормовое предупреждение на 7 ноября, которое к вечеру было уточнено. Метеорологи повторно предупреждали, что непогода в регионе набирает силу. По данным синоптиков сайта Гисметео, снегопады задержатся в области до 19 ноября.
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