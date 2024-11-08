Арестованный экс-руководитель МУП Кургана Гурьев останется в СИЗО до конца года

Следователи добились продления ареста для бывшего врио директора городской управляющей компании «Прометей» Антона Гурьева. Мужчина останется в СИЗО до конца декабря. Об этом URA.RU рассказали в курганском горсуде.
«Срок содержания под стражей Гурьеву продлен судом на два месяца», — сообщила пресс-служба организации в ответ на запрос. Обвиняемый в превышении полномочий экс-руководитель «Прометея» останется под стражей до 26 декабря.
С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратились сотрудники следственного комитета. Они считают, что на свободе Гурьев может воздействовать на свидетелей или постараться скрыться от правосудия.
Об уголовном деле в отношении экс-руководителя предприятия из структуры администрации Кургана стало известно в конце августа. Тогда силовики задержали Гурьева и двух подрядчиков, занимавшихся ремонтом многоквартирных домов. Бывшего руководителя МУП обвинили в подписании документов, после которого подрядчики якобы незаконно получили более 4,3 млн рублей без выполнения ремонтов. Двух подрядчиков обвинили в пособничестве превышению полномочий. Всех троих отправили в СИЗО, но впоследствии одного из подрядчиков перевели под домашний арест.
Уголовное дело на экс-руководителя МУП было возбуждено после того, как губернатор Вадим Шумков обратил внимание компетентных органов на жалобы горожан в отношении «Прометея». Также Гурьев проходит обвиняемым по делу о небезопасных услугах и злостному игнорированию судебных решений.
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