В Екатеринбурге зять богатого застройщика требует полмиллиона с многодетного отца. Видео

Бизнесмен Сухановский требует с екатеринбуржца деньги после драки

09 ноября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Потасовка произошла еще весной (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Зять главы екатеринбургской корпорации «Маяк» Владимира Конькова — Андрей Сухановский — требует около полумиллиона рублей с Эдуарда Курманова — отца троих детей — после драки с ним на парковке на Радищева, 28. При этом Курманов заявил URA.RU, что считает себя пострадавшим. Драка произошла 17 апреля. Сухановский хотел заехать на тротуар на Infiniti, но ему якобы мешал Nissan Курманова. Сухановский, по словам Эдуарда, начал словесную перепалку из машины, а потом выбежал и нанес удар. Курманов в этот момент находился в авто. Опасаясь за свою жизнь, он вытащил перцовый баллончик, предупредил, что использует его, но получил еще удар. Тогда Эдуард распылил газ, а Сухановский в ответ снова ударил его. После этого Курманов вышел из машины, потому что в салоне был газ. Перепалка продолжилась. Рядом с ними стоял охранник, но, судя по видео (есть в распоряжении агентства), разнять мужчин он не пытался. Закончилось тем, что Курманов, обороняясь, нанес удар наотмашь и сломал нос Сухановскому. Затем прохожие разняли драку. Оппоненты сняли побои и написали заявления друг на друга. «Мне стало известно, что Сухановский подал иск о взыскании ущерба, там сумма более четырехсот тысяч рублей. Но я считаю, что вина лежит на нем. Он первый на меня набросился, бил меня. Мне ничего не оставалось, кроме самообороны», — рассказал URA.RU Курманов. Он думал, что все решится быстро, но стал фигурантом уголовного дела. Эдуарда обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Через суд он сумел доказать незаконность возбуждения уголовного дела. И сейчас пытается привлечь Сухановского к ответственности за побои. «Судебно-медицинская экспертиза готова с конца августа, но Сухановского по-прежнему не осудили. Я ему предлагаю решить все мирно. Зачем нам обоим это все? Но он ни в какую», — сказал Эдуард. По его словам, Сухановский якобы уклоняется от полиции. Сам он не ответил на звонок корреспондента. В мессенджер ему направлена просьба о комментарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зять главы екатеринбургской корпорации «Маяк» Владимира Конькова — Андрей Сухановский — требует около полумиллиона рублей с Эдуарда Курманова — отца троих детей — после драки с ним на парковке на Радищева, 28. При этом Курманов заявил URA.RU, что считает себя пострадавшим. Драка произошла 17 апреля. Сухановский хотел заехать на тротуар на Infiniti, но ему якобы мешал Nissan Курманова. Сухановский, по словам Эдуарда, начал словесную перепалку из машины, а потом выбежал и нанес удар. Курманов в этот момент находился в авто. Опасаясь за свою жизнь, он вытащил перцовый баллончик, предупредил, что использует его, но получил еще удар. Тогда Эдуард распылил газ, а Сухановский в ответ снова ударил его. После этого Курманов вышел из машины, потому что в салоне был газ. Перепалка продолжилась. Рядом с ними стоял охранник, но, судя по видео (есть в распоряжении агентства), разнять мужчин он не пытался. Закончилось тем, что Курманов, обороняясь, нанес удар наотмашь и сломал нос Сухановскому. Затем прохожие разняли драку. Оппоненты сняли побои и написали заявления друг на друга. «Мне стало известно, что Сухановский подал иск о взыскании ущерба, там сумма более четырехсот тысяч рублей. Но я считаю, что вина лежит на нем. Он первый на меня набросился, бил меня. Мне ничего не оставалось, кроме самообороны», — рассказал URA.RU Курманов. Он думал, что все решится быстро, но стал фигурантом уголовного дела. Эдуарда обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Через суд он сумел доказать незаконность возбуждения уголовного дела. И сейчас пытается привлечь Сухановского к ответственности за побои. «Судебно-медицинская экспертиза готова с конца августа, но Сухановского по-прежнему не осудили. Я ему предлагаю решить все мирно. Зачем нам обоим это все? Но он ни в какую», — сказал Эдуард. По его словам, Сухановский якобы уклоняется от полиции. Сам он не ответил на звонок корреспондента. В мессенджер ему направлена просьба о комментарии.