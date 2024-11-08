На работу в мэрию Челябинска позвали морского пехотинца Забегаева. Фото

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Администрация города. Челябинск, администрация челябинска, мэрия челябинска
Забегаев принял приглашение работать в челябинской мэрии (архивное фото) Фото:

Морского пехотинца Владимира Забегаева, который в 2015 году добровольцем уехал воевать на Донбасс, пригласили на работу в администрацию Челябинска. Об этом 8 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин.

«Предложил Владимиру войти в мою команду и поработать в администрации города Челябинска. Старший сержант Забегаев по-военному быстро и четко ответил: „Да, я готов“», — написал Лошкин в telegram-канале после посещения патриотического мероприятия в музее ВМФ, где познакомился с Забегаевым.

Забегаев одним из первых в 2015 году добровольцем отправился на Донбасс, где воевал два года. Был командиром взвода разведки и корректировки огня, получил тяжелое ранение и инвалидность.

После возращения домой Забегаев стал одним из руководителей областного союза ветеранов СВО. Сейчас занимается общественной деятельностью. «У него много идей по решению проблем ветеранов и инвалидов СВО, по адаптации и социализации, помощи с трудоустройством», — добавил Лошкин.

Знакомство состоялось на патриотическом мероприятии в музее ВМФ
Знакомство состоялось на патриотическом мероприятии в музее ВМФ

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Морского пехотинца Владимира Забегаева, который в 2015 году добровольцем уехал воевать на Донбасс, пригласили на работу в администрацию Челябинска. Об этом 8 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин. «Предложил Владимиру войти в мою команду и поработать в администрации города Челябинска. Старший сержант Забегаев по-военному быстро и четко ответил: „Да, я готов“», — написал Лошкин в telegram-канале после посещения патриотического мероприятия в музее ВМФ, где познакомился с Забегаевым. Забегаев одним из первых в 2015 году добровольцем отправился на Донбасс, где воевал два года. Был командиром взвода разведки и корректировки огня, получил тяжелое ранение и инвалидность. После возращения домой Забегаев стал одним из руководителей областного союза ветеранов СВО. Сейчас занимается общественной деятельностью. «У него много идей по решению проблем ветеранов и инвалидов СВО, по адаптации и социализации, помощи с трудоустройством», — добавил Лошкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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