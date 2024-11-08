Забегаев принял приглашение работать в челябинской мэрии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Морского пехотинца Владимира Забегаева, который в 2015 году добровольцем уехал воевать на Донбасс, пригласили на работу в администрацию Челябинска. Об этом 8 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин.

«Предложил Владимиру войти в мою команду и поработать в администрации города Челябинска. Старший сержант Забегаев по-военному быстро и четко ответил: „Да, я готов“», — написал Лошкин в telegram-канале после посещения патриотического мероприятия в музее ВМФ, где познакомился с Забегаевым.

Забегаев одним из первых в 2015 году добровольцем отправился на Донбасс, где воевал два года. Был командиром взвода разведки и корректировки огня, получил тяжелое ранение и инвалидность.

После возращения домой Забегаев стал одним из руководителей областного союза ветеранов СВО. Сейчас занимается общественной деятельностью. «У него много идей по решению проблем ветеранов и инвалидов СВО, по адаптации и социализации, помощи с трудоустройством», — добавил Лошкин.

Знакомство состоялось на патриотическом мероприятии в музее ВМФ Telegram-канал Алексея Лошкина