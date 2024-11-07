В Тюмени обнаружили труп мужчины в припаркованной машине

Погибшего в машине обнаружили утром 8 ноября
В Тюмени по улице Котовского в одной из припаркованных машин обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
«В машине по улице Котовского был обнаружен труп мужчины. На теле не было признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
Первые сообщения о находке появились от очевидцев. Кадры с места предполагаемой машины появились в соцсетях.
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