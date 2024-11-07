07 ноября 2024

В Тюмени обнаружили труп мужчины в припаркованной машине

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Погибшего в машине обнаружили утром 8 ноября
Погибшего в машине обнаружили утром 8 ноября Фото:

В Тюмени по улице Котовского в одной из припаркованных машин обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

«В машине по улице Котовского был обнаружен труп мужчины. На теле не было признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Первые сообщения о находке появились от очевидцев. Кадры с места предполагаемой машины появились в соцсетях.

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В Тюмени по улице Котовского в одной из припаркованных машин обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. «В машине по улице Котовского был обнаружен труп мужчины. На теле не было признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Первые сообщения о находке появились от очевидцев. Кадры с места предполагаемой машины появились в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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