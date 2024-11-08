Shot: в Приамурье родители заморили голодом двухлетнюю дочь

Молодые родители из Комсомольска-на-Амуре полгода систематически не давали дочке есть и пить. В результате двухлетний ребенок скончался от истощения организма.
«27-летняя Екатерина и ее 29-летний муж Илья из Комсомольска-на-Амуре стали морить голодом и жаждой дочку в июне. В конце октября девочка была уже еле жива, весила менее 10 килограммов, вдвое меньше, чем весной. Ребенок с трудом передвигался, ни на что не реагировал и даже не мог плакать. Девочка скончалась в минувшее воскресенье», — сообщает telegram-канал Shot.
Тело ребенка обнаружили близкие семьи, они же вызвали полицию. Изначально родители убеждали следователей, что девочка умерла из-за продолжительной болезни, но судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от сильнейшего истощения. Молодые люди арестованы. Они признались, что не планировали ребенка и не хотели заниматься его воспитанием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.