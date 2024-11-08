На трассе возле села Большебрусянское Белоярского района (Свердловская область) ночью 8 ноября в серьезном ДТП вылетел из машины 51-летний водитель, а его 75-летняя мать разбилась насмерть. Они передвигались на внедорожнике Toyota Prado. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Пассажирка от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. В связи с тем, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из салона и получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в ГБ №36 Екатеринбурга совместно со вторым пассажиром», — пояснили в ведомстве.
По словам пассажира, водитель перед поездкой выпил две рюмки алкоголя, после чего поехал с семьей домой на высокой скорости и не справился с управлением, съехав с дороги. Автомобилист имеет стаж вождения десять лет, за которые 61 раз был оштрафован за нарушение ПДД.
Сейчас на месте аварии инспекторы организовали проверку. «В рамках расследования будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ГАИ.
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