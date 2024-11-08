На свердловской трассе водитель вылетел из машины, а его мать разбилась насмерть. Фото

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Водитель внедорожника не справился с управлением
Водитель внедорожника не справился с управлением Фото:

На трассе возле села Большебрусянское Белоярского района (Свердловская область) ночью 8 ноября в серьезном ДТП вылетел из машины 51-летний водитель, а его 75-летняя мать разбилась насмерть. Они передвигались на внедорожнике Toyota Prado. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Пассажирка от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. В связи с тем, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из салона и получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в ГБ №36 Екатеринбурга совместно со вторым пассажиром», — пояснили в ведомстве.

По словам пассажира, водитель перед поездкой выпил две рюмки алкоголя, после чего поехал с семьей домой на высокой скорости и не справился с управлением, съехав с дороги. Автомобилист имеет стаж вождения десять лет, за которые 61 раз был оштрафован за нарушение ПДД.

Сейчас на месте аварии инспекторы организовали проверку. «В рамках расследования будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ГАИ.

Инспекторы ведут расследование на месте ЧП
Инспекторы ведут расследование на месте ЧП
Фото:
Водитель перед поездкой выпивал алкоголь
Водитель перед поездкой выпивал алкоголь
Фото:

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На трассе возле села Большебрусянское Белоярского района (Свердловская область) ночью 8 ноября в серьезном ДТП вылетел из машины 51-летний водитель, а его 75-летняя мать разбилась насмерть. Они передвигались на внедорожнике Toyota Prado. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Пассажирка от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. В связи с тем, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из салона и получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в ГБ №36 Екатеринбурга совместно со вторым пассажиром», — пояснили в ведомстве. По словам пассажира, водитель перед поездкой выпил две рюмки алкоголя, после чего поехал с семьей домой на высокой скорости и не справился с управлением, съехав с дороги. Автомобилист имеет стаж вождения десять лет, за которые 61 раз был оштрафован за нарушение ПДД. Сейчас на месте аварии инспекторы организовали проверку. «В рамках расследования будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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