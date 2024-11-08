В Челябинске у озера Смолино строят крупный ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высотку класса комфорт возле Смолино построят к первому кварталу 2026 года
Высотку класса комфорт возле Смолино построят к первому кварталу 2026 года Фото:

В Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской застройщик Бетотек строит жилой квартал комфорт-класса. Второй 11-этажный жилой дом у озера Смолино планируется сдать в эксплуатацию к первому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске второй 11-этажный высотный дом класса комфорт в жилом квартале „Мотив“ по улице Новороссийской построят к первому кварталу 2026 года. Общая жилплощадь составит 9 тысяч 400 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Жилой квартал по улице Новороссийской возводят на территории с развитой инфраструктурой. Через дорогу от ЖК находится благоустроенная набережная и озеро Смолино. Как сообщается в документации, в доме на три подъезда будет 175 квартир и два лифа, пассажирский и грузопассажирский. Там же расположен сквер со спортивной и игровой зонами, который планируется обновить.

Общая жилплощадь высотки составит 9 тысяч 400 квадратных метров
Общая жилплощадь высотки составит 9 тысяч 400 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской застройщик Бетотек строит жилой квартал комфорт-класса. Второй 11-этажный жилой дом у озера Смолино планируется сдать в эксплуатацию к первому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске второй 11-этажный высотный дом класса комфорт в жилом квартале „Мотив“ по улице Новороссийской построят к первому кварталу 2026 года. Общая жилплощадь составит 9 тысяч 400 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Жилой квартал по улице Новороссийской возводят на территории с развитой инфраструктурой. Через дорогу от ЖК находится благоустроенная набережная и озеро Смолино. Как сообщается в документации, в доме на три подъезда будет 175 квартир и два лифа, пассажирский и грузопассажирский. Там же расположен сквер со спортивной и игровой зонами, который планируется обновить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...