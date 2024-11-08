В Ленинском районе Челябинска по улице Новороссийской застройщик Бетотек строит жилой квартал комфорт-класса. Второй 11-этажный жилой дом у озера Смолино планируется сдать в эксплуатацию к первому кварталу 2026 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске второй 11-этажный высотный дом класса комфорт в жилом квартале „Мотив“ по улице Новороссийской построят к первому кварталу 2026 года. Общая жилплощадь составит 9 тысяч 400 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Жилой квартал по улице Новороссийской возводят на территории с развитой инфраструктурой. Через дорогу от ЖК находится благоустроенная набережная и озеро Смолино. Как сообщается в документации, в доме на три подъезда будет 175 квартир и два лифа, пассажирский и грузопассажирский. Там же расположен сквер со спортивной и игровой зонами, который планируется обновить.
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