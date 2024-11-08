Депутат Госдумы Лантратова предложила дать возможность использовать маткапитал для ремонта жилья

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на ремонт жилья. Парламентарий заявила об этом, выступая на Русском экономическом форуме в Челябинске.
«Мы общались с семьями, которые говорят, что хотели бы использовать средства маткапитала на ремонт жилья, — сказала депутат. — Люди не всегда могут использовать его на покупку квартиры», — рассказала депутат, говоря о необходимости дать возможность использовать маткапитал для ремонта жилья.
По словам Яны Лантратовой, за полгода ей поступило больше 700 обращений с предложениями расширить возможность использования материнского капитала. «Маткапитал у нас порой лежит мертвым грузом», — говорит Лантратова. Согласно статистике почти 21 % этих средств не были использованы. В денежном выражении сумма достигает 0,55 триллионов рублей. «По итогам 2022 года на индексацию не использованных выплат маткапитала было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей», — говорит депутат.
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