Депутат Госдумы Лантратова предложила дать возможность использовать маткапитал для ремонта жилья

Лантратова: необходима возможность использовать маткапитал для ремонта жилья
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Материнский капитал предлагают использовать для ремонта жилья
Материнский капитал предлагают использовать для ремонта жилья Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на ремонт жилья. Парламентарий заявила об этом, выступая на Русском экономическом форуме в Челябинске.

«Мы общались с семьями, которые говорят, что хотели бы использовать средства маткапитала на ремонт жилья, — сказала депутат. — Люди не всегда могут использовать его на покупку квартиры», — рассказала депутат, говоря о необходимости дать возможность использовать маткапитал для ремонта жилья. 

По словам Яны Лантратовой, за полгода ей поступило больше 700 обращений с предложениями расширить возможность использования материнского капитала. «Маткапитал у нас порой лежит мертвым грузом», — говорит Лантратова. Согласно статистике почти 21 % этих средств не были использованы. В денежном выражении сумма достигает 0,55 триллионов рублей. «По итогам 2022 года на индексацию не использованных выплат маткапитала было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей», — говорит депутат.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на ремонт жилья. Парламентарий заявила об этом, выступая на Русском экономическом форуме в Челябинске. «Мы общались с семьями, которые говорят, что хотели бы использовать средства маткапитала на ремонт жилья, — сказала депутат. — Люди не всегда могут использовать его на покупку квартиры», — рассказала депутат, говоря о необходимости дать возможность использовать маткапитал для ремонта жилья.  По словам Яны Лантратовой, за полгода ей поступило больше 700 обращений с предложениями расширить возможность использования материнского капитала. «Маткапитал у нас порой лежит мертвым грузом», — говорит Лантратова. Согласно статистике почти 21 % этих средств не были использованы. В денежном выражении сумма достигает 0,55 триллионов рублей. «По итогам 2022 года на индексацию не использованных выплат маткапитала было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей», — говорит депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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