СК выявили еще одно хищение у Минобороны

Следственные органы обнаружили новое хищение средств, связанное с выполнением гособоронзаказа Минобороны РФ. В 2021 году директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко украл несколько десятков миллионов рублей, сообщили представители пресс-службы главного военного следственного управления СК России.
«Директор ООО „Специальные технологии строительства“ Павел Кравченко в 2021 году похитил несколько десятков миллионов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По информации следствия, деньги были выделены на выполнение определенных работ в рамках оборонного заказа, однако фактически они были незаконно перечислены на счета аффилированных лиц.
Ранее на имущество участников дела о присвоении недвижимости, принадлежащей Минобороны России, были наложены аресты на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. В числе лиц, чье имущество было арестовано, оказались предприниматель Сергей Овчинников, Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и Евгений Потапов. По данным следствия, эти лица причастны к мошенничеству с недвижимостью министерства на сумму более 940 миллионов рублей.
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