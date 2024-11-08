Мэр Тюмени пояснил, для чего городу нужен мастер-план

Мэр Афанасьев: мастер-план даст гарантию в части устойчивого развития Тюмени
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Разработку мастер-плана начнут в 2025 году
Разработку мастер-плана начнут в 2025 году Фото:

Мастер-план Тюмени станет ответственным заявлением властей о том, как будет развиваться город в определенный срок. Об этом во время градостроительного форума, который проходит 7-8 ноября рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

«Мастер-план дает гарантию для бизнеса в части устойчивого развития экономической деятельности города до того срока, на который власть подтверждает, что так город будет развиваться. <...> Это ответ на вопрос и ответственное заявление властей, что мы именно таким образом в обусловленный срок будем реализовывать», — отметил Афанасьев.

Он также рассказал, что мастер-план требует постоянных корректировок. Иначе документ станет нерабочим и будет лишь в моменте определять вектор развития города.

К разработке мастер-плана приступят в 2025 году. Ключевой концепцией оформления будет слоган «Тюмень — врата Сибири». В создании документа примут участие крупные застройщики.

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Мастер-план Тюмени станет ответственным заявлением властей о том, как будет развиваться город в определенный срок. Об этом во время градостроительного форума, который проходит 7-8 ноября рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев. «Мастер-план дает гарантию для бизнеса в части устойчивого развития экономической деятельности города до того срока, на который власть подтверждает, что так город будет развиваться. <...> Это ответ на вопрос и ответственное заявление властей, что мы именно таким образом в обусловленный срок будем реализовывать», — отметил Афанасьев. Он также рассказал, что мастер-план требует постоянных корректировок. Иначе документ станет нерабочим и будет лишь в моменте определять вектор развития города. К разработке мастер-плана приступят в 2025 году. Ключевой концепцией оформления будет слоган «Тюмень — врата Сибири». В создании документа примут участие крупные застройщики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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