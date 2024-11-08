Мэр Тюмени пояснил, для чего городу нужен мастер-план

Мастер-план Тюмени станет ответственным заявлением властей о том, как будет развиваться город в определенный срок. Об этом во время градостроительного форума, который проходит 7-8 ноября рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.
«Мастер-план дает гарантию для бизнеса в части устойчивого развития экономической деятельности города до того срока, на который власть подтверждает, что так город будет развиваться. <...> Это ответ на вопрос и ответственное заявление властей, что мы именно таким образом в обусловленный срок будем реализовывать», — отметил Афанасьев.
Он также рассказал, что мастер-план требует постоянных корректировок. Иначе документ станет нерабочим и будет лишь в моменте определять вектор развития города.
К разработке мастер-плана приступят в 2025 году. Ключевой концепцией оформления будет слоган «Тюмень — врата Сибири». В создании документа примут участие крупные застройщики.
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