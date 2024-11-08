На челябинской трассе М5 в ДТП с пожаром погибли два человека. Видео

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На трассе перекрыто движение Фото:

На челябинском участке трассы М5 в районе Усть-Катава 8 ноября произошла авария, в которой погибли два человека. В ДТП повреждены четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«На 1628 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло столкновение четырех единиц транспорта. В результате ДТП двое водителей скончались на месте происшествия, еще один водитель получил телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГАИ добавили, что принимаются все меры для эвакуации поврежденных машин с проезжей части. В данный момент проезд в оба направления перекрыт, скапливается пробка. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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На челябинском участке трассы М5 в районе Усть-Катава 8 ноября произошла авария, в которой погибли два человека. В ДТП повреждены четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «На 1628 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло столкновение четырех единиц транспорта. В результате ДТП двое водителей скончались на месте происшествия, еще один водитель получил телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ГАИ добавили, что принимаются все меры для эвакуации поврежденных машин с проезжей части. В данный момент проезд в оба направления перекрыт, скапливается пробка. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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