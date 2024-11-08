На трассе перекрыто движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинском участке трассы М5 в районе Усть-Катава 8 ноября произошла авария, в которой погибли два человека. В ДТП повреждены четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«На 1628 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло столкновение четырех единиц транспорта. В результате ДТП двое водителей скончались на месте происшествия, еще один водитель получил телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГАИ добавили, что принимаются все меры для эвакуации поврежденных машин с проезжей части. В данный момент проезд в оба направления перекрыт, скапливается пробка. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.