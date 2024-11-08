Подросткам смягчили наказание за насилие в спецшколе Екатеринбурга

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Оглашение приговора подросткам-насильникам в Чкаловском районном суде. Екатеринбург , подростки насильники
Парням снизили приговор на несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Свердловский областной суд снизил наказание троим подросткам, осужденным за сексуальное насилие над воспитаниками екатеринбургской спецшколы №124. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего, сооснователь адвокатской группы «Эквити» Олеся Бортникова.

«По итогам рассмотрения жалоб, облсуд изменил приговор Чкаловского райсуда. У двоих фигурантов исключили один эпизод, у третьего — два. Суд посчитал, что в действиях парней не было состава преступления», — сказала Бортникова.

Облсуд назначил двоим по восемь лет семь месяцев колонии, третьему — шесть лет и семь месяцев. Летом суд первой инстанции приговорил подростков к колонии от семи до девяти лет с выплатой компенсации.

О скандале в спецшколе №124 стало известно весной прошлого года. Тогда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Сейчас началось разбирательство над еще двумя обвиняемыми в насилии парнями. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд снизил наказание троим подросткам, осужденным за сексуальное насилие над воспитаниками екатеринбургской спецшколы №124. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшего, сооснователь адвокатской группы «Эквити» Олеся Бортникова. «По итогам рассмотрения жалоб, облсуд изменил приговор Чкаловского райсуда. У двоих фигурантов исключили один эпизод, у третьего — два. Суд посчитал, что в действиях парней не было состава преступления», — сказала Бортникова. Облсуд назначил двоим по восемь лет семь месяцев колонии, третьему — шесть лет и семь месяцев. Летом суд первой инстанции приговорил подростков к колонии от семи до девяти лет с выплатой компенсации. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной прошлого года. Тогда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Сейчас началось разбирательство над еще двумя обвиняемыми в насилии парнями. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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