Дочерняя компания скандального застройщика в Питере получила иск о банкротстве

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Сумма исковых требований к застройщику ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» составляет 0,9 миллиарда рублей
Сумма исковых требований к застройщику ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» составляет 0,9 миллиарда рублей Фото:

«Московский кредитный банк» обратился в суд с исками о банкротстве против застройщика ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» и его совладельца Алексея Рыжкова. Общая сумма требований составляет 0,9 миллиарда рублей, следует из данных базы «Электронное правосудие».

«На прошлой неделе Московский кредитный банк подал иски о банкротстве ООО „Севен Санс Девелопмент Санкт–Петербург“, а также владельца компании Алексея Рыжкова. Сумма исковых требований к компании — 0,9 миллиарда рублей», — пишет «Деловой Петербург». Детали дела о банкротстве и возможные последствия для обеих сторон пока не раскрываются.

Ранее было объявлено о банкротстве московской компании ООО «Севен Санс Недвижимость Мск», в отношении которой было инициировано конкурсное производство. В апреле текущего года владелец организации Алексей Рыжков был арестован в Москве по обвинениям в нарушении законодательства о долевом строительстве.

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«Московский кредитный банк» обратился в суд с исками о банкротстве против застройщика ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» и его совладельца Алексея Рыжкова. Общая сумма требований составляет 0,9 миллиарда рублей, следует из данных базы «Электронное правосудие». «На прошлой неделе Московский кредитный банк подал иски о банкротстве ООО „Севен Санс Девелопмент Санкт–Петербург“, а также владельца компании Алексея Рыжкова. Сумма исковых требований к компании — 0,9 миллиарда рублей», — пишет «Деловой Петербург». Детали дела о банкротстве и возможные последствия для обеих сторон пока не раскрываются. Ранее было объявлено о банкротстве московской компании ООО «Севен Санс Недвижимость Мск», в отношении которой было инициировано конкурсное производство. В апреле текущего года владелец организации Алексей Рыжков был арестован в Москве по обвинениям в нарушении законодательства о долевом строительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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