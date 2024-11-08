Дочерняя компания скандального застройщика в Питере получила иск о банкротстве

«Московский кредитный банк» обратился в суд с исками о банкротстве против застройщика ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» и его совладельца Алексея Рыжкова. Общая сумма требований составляет 0,9 миллиарда рублей, следует из данных базы «Электронное правосудие».
«На прошлой неделе Московский кредитный банк подал иски о банкротстве ООО „Севен Санс Девелопмент Санкт–Петербург“, а также владельца компании Алексея Рыжкова. Сумма исковых требований к компании — 0,9 миллиарда рублей», — пишет «Деловой Петербург». Детали дела о банкротстве и возможные последствия для обеих сторон пока не раскрываются.
Ранее было объявлено о банкротстве московской компании ООО «Севен Санс Недвижимость Мск», в отношении которой было инициировано конкурсное производство. В апреле текущего года владелец организации Алексей Рыжков был арестован в Москве по обвинениям в нарушении законодательства о долевом строительстве.
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