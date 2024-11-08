В Челябинске 8 ноября возле лицея №148 произошла драка, в результате которой подростки вступились за маленьких детей, пострадавших от нападения незнакомства. Конфликт возник из-за агрессивного поведения 22-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Кадры с нападением распространились в соцсетях.
«Появилось видео драки около лицея №148. На 22-летнего пьяного челябинца налетели подростки, чтобы защитить других школьников. В этот момент к учебному заведению уже спешили стражи порядка», — пишет АЧН.
Ранее сообщалось, что в центре Челябинска 22-летний мужчина избил трех детей. В пресс-службе регионального ГУ МВД России подтвердили информацию. Также в ведомстве отметили, что незнакомец нанес не менее трех ударов кулаком в живот 10-летнему мальчику, а затем удары руками и ногами двоим 17-летним юношам Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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