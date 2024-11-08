Инстасамка и «Ленинград» выпустили совместный альбом

Для Шнурова и его группировки это будет первый альбом за шесть лет
Певица Инстасамка (Дарья Зотевва, родилась из Тобольске — прим.ред) выпустила совместный альбом с группой «Ленинград». Он получил название «Бумеры и зумеры» и уже доступен на музыкальных сервисах.
«Альбом состоит из шести композиций. В него вошли песни: „Хорошо“, „За деньги нет“, „Имба“, „Ай лав ю“, „Русские вперед“ и „Рок“», — указано на сервисах.
Для группы «Ленинград» это будет первый альбом за шесть лет. Ранее фронтмен коллектива Сергей Шнуров появился кадрами с первого совместного клипа.
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