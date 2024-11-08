Инстасамка и «Ленинград» выпустили совместный альбом

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Для Шнурова и его группировки это будет первый альбом за шесть лет
Для Шнурова и его группировки это будет первый альбом за шесть лет Фото:

Певица Инстасамка (Дарья Зотевва, родилась из Тобольске — прим.ред) выпустила совместный альбом с группой «Ленинград». Он получил название «Бумеры и зумеры» и уже доступен на музыкальных сервисах.

«Альбом состоит из шести композиций. В него вошли песни: „Хорошо“, „За деньги нет“, „Имба“, „Ай лав ю“, „Русские вперед“ и „Рок“», — указано на сервисах.

Для группы «Ленинград» это будет первый альбом за шесть лет. Ранее фронтмен коллектива Сергей Шнуров появился кадрами с первого совместного клипа.

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Певица Инстасамка (Дарья Зотевва, родилась из Тобольске — прим.ред) выпустила совместный альбом с группой «Ленинград». Он получил название «Бумеры и зумеры» и уже доступен на музыкальных сервисах. «Альбом состоит из шести композиций. В него вошли песни: „Хорошо“, „За деньги нет“, „Имба“, „Ай лав ю“, „Русские вперед“ и „Рок“», — указано на сервисах. Для группы «Ленинград» это будет первый альбом за шесть лет. Ранее фронтмен коллектива Сергей Шнуров появился кадрами с первого совместного клипа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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