Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической безопасности

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Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности меры антитеррористической безопасности
Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности меры антитеррористической безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин поднял вопрос усиления мер антитеррористической защиты транспорта и транспортной инфраструктуры. Эту тему он предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — заявил Путин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.

Для детального рассмотрения этого вопроса президент предложил выступить с докладами двум спикерам. Среди них — министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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Президент России Владимир Путин поднял вопрос усиления мер антитеррористической защиты транспорта и транспортной инфраструктуры. Эту тему он предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности. «Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — заявил Путин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля. Для детального рассмотрения этого вопроса президент предложил выступить с докладами двум спикерам. Среди них — министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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