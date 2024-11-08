Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической безопасности

Президент России Владимир Путин поднял вопрос усиления мер антитеррористической защиты транспорта и транспортной инфраструктуры. Эту тему он предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — заявил Путин. Его слова приведены на официальном сайте Кремля.
Для детального рассмотрения этого вопроса президент предложил выступить с докладами двум спикерам. Среди них — министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
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