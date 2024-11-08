Барбер из Перми поборется за 5 млн рублей в музыкальном шоу на ТНТ. Фото

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Участник музыкального шоу работает барбером в Перми
Участник музыкального шоу работает барбером в Перми Фото:

Барбер из Перми Руслан Зарипов стал участником музыкального шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Он попробует перевоплотиться в любимого артиста и выиграть 5 млн рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«Я решил принять участие в шоу „Ярче звезд“ на ТНТ, чтобы выйти из зоны комфорта, проявить себя. Мне хотелось выступить на большой сцене, получить эмоции и впечатления», — передает слова Зарипова пресс-служба телеканала. Это был первый подобный опыт для пермяка. Он признался, что выступать было волнительно. Но с ним в команде были профессионалы, которые его поддержали.

В музыкальном шоу «Ярче звезд» участники перевоплощаются в любимых артистов и выступают в тройках исполнителей. В первом туре жюри выбирает из каждой команды лучшего. Затем победители сражаются во втором туре, и только один из них выходит в финал, в котором будет разыгран главный приз — 5 млн рублей. Кроме того, каждый финалист получает дополнительный приз — 500 тысяч рублей. Ведущий проекта — Тимур Родригез. В жюри нового выпуска окажутся Алексей Чумаков, Иван Абрамов, Дарья Блохина и Гарик Мартиросян. Увидеть выступление Руслана Зарипова можно будет увидеть 9 ноября.

Ранее URA.RU рассказало, что пермская школьница сыграла в игру «Умнее всех» с Тиной Канделаки. А блогер Андрей Савочкин поехал перевоспитываться в деревню на шоу к Марине Федункив.

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Барбер из Перми Руслан Зарипов стал участником музыкального шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Он попробует перевоплотиться в любимого артиста и выиграть 5 млн рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Я решил принять участие в шоу „Ярче звезд“ на ТНТ, чтобы выйти из зоны комфорта, проявить себя. Мне хотелось выступить на большой сцене, получить эмоции и впечатления», — передает слова Зарипова пресс-служба телеканала. Это был первый подобный опыт для пермяка. Он признался, что выступать было волнительно. Но с ним в команде были профессионалы, которые его поддержали. В музыкальном шоу «Ярче звезд» участники перевоплощаются в любимых артистов и выступают в тройках исполнителей. В первом туре жюри выбирает из каждой команды лучшего. Затем победители сражаются во втором туре, и только один из них выходит в финал, в котором будет разыгран главный приз — 5 млн рублей. Кроме того, каждый финалист получает дополнительный приз — 500 тысяч рублей. Ведущий проекта — Тимур Родригез. В жюри нового выпуска окажутся Алексей Чумаков, Иван Абрамов, Дарья Блохина и Гарик Мартиросян. Увидеть выступление Руслана Зарипова можно будет увидеть 9 ноября. Ранее URA.RU рассказало, что пермская школьница сыграла в игру «Умнее всех» с Тиной Канделаки. А блогер Андрей Савочкин поехал перевоспитываться в деревню на шоу к Марине Федункив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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