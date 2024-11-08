Курганцы на аренде квартир заработали на 40% больше

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане цена аренды на «однушки» выросла на 39%
В Кургане цена аренды на «однушки» выросла на 39% Фото:

В Кургане за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла почти на 40%. Если в ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч, то уже в 2024 году она выросла до 19 тысяч рублей. Статистикой изменения цен на «однушки» и квадратные метры с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. 

«Арендовать однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Кургане стало дороже почти на 40%. В ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч рублей, а сейчас — 19 тысяч рублей», — рассказал URA.RU Попов.

Также по словам эксперта, на 8,5% выросла средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья. Если в ноябре 2023 года она составляла 76 тысяч рублей, то в 2024 году увеличилась до 83 тысяч за «квадрат». Коснулся рост и на стоимость «однушек». В ноябре прошлого года средняя цена однокомнатной квартиры составляла 2,9 миллиона, в 2024 — 3,15 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцам ужесточили условия для получения ипотеки. По словам риелтора Елены Безгодовой, банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.

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В Кургане за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла почти на 40%. Если в ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч, то уже в 2024 году она выросла до 19 тысяч рублей. Статистикой изменения цен на «однушки» и квадратные метры с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.  «Арендовать однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Кургане стало дороже почти на 40%. В ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч рублей, а сейчас — 19 тысяч рублей», — рассказал URA.RU Попов. Также по словам эксперта, на 8,5% выросла средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья. Если в ноябре 2023 года она составляла 76 тысяч рублей, то в 2024 году увеличилась до 83 тысяч за «квадрат». Коснулся рост и на стоимость «однушек». В ноябре прошлого года средняя цена однокомнатной квартиры составляла 2,9 миллиона, в 2024 — 3,15 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам ужесточили условия для получения ипотеки. По словам риелтора Елены Безгодовой, банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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