Курганцы на аренде квартир заработали на 40% больше

В Кургане за год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла почти на 40%. Если в ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч, то уже в 2024 году она выросла до 19 тысяч рублей. Статистикой изменения цен на «однушки» и квадратные метры с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
«Арендовать однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Кургане стало дороже почти на 40%. В ноябре 2023 года ставка составляла 13,7 тысяч рублей, а сейчас — 19 тысяч рублей», — рассказал URA.RU Попов.
Также по словам эксперта, на 8,5% выросла средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья. Если в ноябре 2023 года она составляла 76 тысяч рублей, то в 2024 году увеличилась до 83 тысяч за «квадрат». Коснулся рост и на стоимость «однушек». В ноябре прошлого года средняя цена однокомнатной квартиры составляла 2,9 миллиона, в 2024 — 3,15 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганцам ужесточили условия для получения ипотеки. По словам риелтора Елены Безгодовой, банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%.
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