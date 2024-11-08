Студентов в ХМАО заставили пройти опрос об отношении к религии и работе Путина. Фото

Студентов ЮГУ смутили вопросы анкеты об отношении к религии и работе Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вуз в ХМАО заставил студентов проходить опрос о взглядах на религию и Путина
Вуз в ХМАО заставил студентов проходить опрос о взглядах на религию и Путина Фото:

Студентов Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске просят пройти анкетирование, где есть вопросы об отношении к России, религии и президенту РФ Владимиру Путину. Один из студентов вуза сообщил URA.RU, что руководство ЮГУ направило ссылку на опрос с пометкой «обязательный», а старост заставили контролировать участие.

«Кураторы вуза скинули старостам групп ссылку на опрос с пометкой „обязательный“ и попросили передать одногруппникам, чтобы все его прошли в установленный дедлайн. Сказали также, что ректорату нужна отчетность по прошедшим опрос студентам», — отметил студент.

Опрос проводится на платформе «Неравнодушный человек», где указано, что он добровольный и анонимный, однако для участия требуется ввод личных данных. Студентов смутили вопросы, направленные на оценку деятельности Путина и отношение к религии. Аналогичное анкетирование проходит в других российских вузах.

Агентство направило в ЮГУ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на запрос в настоящее время не поступил.

Ранее URA.RU писало, что студенты исламского вероисповедания одного из вузов ХМАО обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов.

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Студентов Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске просят пройти анкетирование, где есть вопросы об отношении к России, религии и президенту РФ Владимиру Путину. Один из студентов вуза сообщил URA.RU, что руководство ЮГУ направило ссылку на опрос с пометкой «обязательный», а старост заставили контролировать участие. «Кураторы вуза скинули старостам групп ссылку на опрос с пометкой „обязательный“ и попросили передать одногруппникам, чтобы все его прошли в установленный дедлайн. Сказали также, что ректорату нужна отчетность по прошедшим опрос студентам», — отметил студент. Опрос проводится на платформе «Неравнодушный человек», где указано, что он добровольный и анонимный, однако для участия требуется ввод личных данных. Студентов смутили вопросы, направленные на оценку деятельности Путина и отношение к религии. Аналогичное анкетирование проходит в других российских вузах. Агентство направило в ЮГУ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на запрос в настоящее время не поступил. Ранее URA.RU писало, что студенты исламского вероисповедания одного из вузов ХМАО обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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