Студентов Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске просят пройти анкетирование, где есть вопросы об отношении к России, религии и президенту РФ Владимиру Путину. Один из студентов вуза сообщил URA.RU, что руководство ЮГУ направило ссылку на опрос с пометкой «обязательный», а старост заставили контролировать участие.
«Кураторы вуза скинули старостам групп ссылку на опрос с пометкой „обязательный“ и попросили передать одногруппникам, чтобы все его прошли в установленный дедлайн. Сказали также, что ректорату нужна отчетность по прошедшим опрос студентам», — отметил студент.
Опрос проводится на платформе «Неравнодушный человек», где указано, что он добровольный и анонимный, однако для участия требуется ввод личных данных. Студентов смутили вопросы, направленные на оценку деятельности Путина и отношение к религии. Аналогичное анкетирование проходит в других российских вузах.
Агентство направило в ЮГУ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на запрос в настоящее время не поступил.
Ранее URA.RU писало, что студенты исламского вероисповедания одного из вузов ХМАО обратились к руководству вуза, чтобы им выделили отдельное место для чтения молитв, но в ответ получили отказ. Об этом стало известно от самих студентов.
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