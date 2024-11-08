Из России выдворят более 20 тысяч иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зафиксировано более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства
Зафиксировано более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства Фото:

Из России депортируют более 20 тысяч мигрантов в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024». Об этом сообщил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

«В рамках операции „Нелегал — 2024“ выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — передает слова генерала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. Такое заявление Колокольцев сделал на заседании коллегии МВД России.

В рамках проведенной операции силами правоохранительных и государственных органов безопасности было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией противоправной миграции. Также 684 уголовных дела были возбуждены по прочим статьям, включая незаконное пересечение границы, нелегальный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Ранее пресс-служба нижней палаты парламента России сообщила, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, имущества и ценностей за организацию незаконной миграции, передает RT. Предлагается изменить содержание статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также внести дополнения в статью 322.1, которая касается регулирования вопросов организации нелегальной миграции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из России депортируют более 20 тысяч мигрантов в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024». Об этом сообщил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. «В рамках операции „Нелегал — 2024“ выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — передает слова генерала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. Такое заявление Колокольцев сделал на заседании коллегии МВД России. В рамках проведенной операции силами правоохранительных и государственных органов безопасности было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией противоправной миграции. Также 684 уголовных дела были возбуждены по прочим статьям, включая незаконное пересечение границы, нелегальный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ. Ранее пресс-служба нижней палаты парламента России сообщила, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, имущества и ценностей за организацию незаконной миграции, передает RT. Предлагается изменить содержание статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также внести дополнения в статью 322.1, которая касается регулирования вопросов организации нелегальной миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...