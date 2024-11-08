Из России выдворят более 20 тысяч иностранцев

Из России депортируют более 20 тысяч мигрантов в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2024». Об этом сообщил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.
«В рамках операции „Нелегал — 2024“ выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации», — передает слова генерала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. Такое заявление Колокольцев сделал на заседании коллегии МВД России.
В рамках проведенной операции силами правоохранительных и государственных органов безопасности было возбуждено более 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией противоправной миграции. Также 684 уголовных дела были возбуждены по прочим статьям, включая незаконное пересечение границы, нелегальный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ.
Ранее пресс-служба нижней палаты парламента России сообщила, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, имущества и ценностей за организацию незаконной миграции, передает RT. Предлагается изменить содержание статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также внести дополнения в статью 322.1, которая касается регулирования вопросов организации нелегальной миграции.
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