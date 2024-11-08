Арестованный экс-глава Сургута Филатов лишится поста в Utair

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Андрей Филатов потеряет статус независимого директора Utair
Андрей Филатов потеряет статус независимого директора Utair Фото:
новость из сюжета
Следователи возбудили уголовное дело на экс-мэра Сургута Филатова

Арестованный экс-глава Сургута Андрей Филатов лишится поста независимого директора Utair. Власти ХМАО собираются отозвать его кандидатуру на ближайшем заседании наблюдательного совета авиакомпании. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«В статусе независимого директора Utair Филатова утверждали летом. А само решение принималось еще при экс-губернаторе ХМАО Наталье Комаровой. После возбуждения против него уголовного дела, югорское правительство будет готовить новую кандидатуру на этот пост», — сообщил инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в уголовном деле экс-мэра Сургута Андрея Филатова появились новые фигуранты. По подозрению в коммерческом подкупе вместе с бывшим градоначальником также проходят директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и соучредитель Сергей Пивоваров. 

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Арестованный экс-глава Сургута Андрей Филатов лишится поста независимого директора Utair. Власти ХМАО собираются отозвать его кандидатуру на ближайшем заседании наблюдательного совета авиакомпании. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В статусе независимого директора Utair Филатова утверждали летом. А само решение принималось еще при экс-губернаторе ХМАО Наталье Комаровой. После возбуждения против него уголовного дела, югорское правительство будет готовить новую кандидатуру на этот пост», — сообщил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в уголовном деле экс-мэра Сургута Андрея Филатова появились новые фигуранты. По подозрению в коммерческом подкупе вместе с бывшим градоначальником также проходят директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и соучредитель Сергей Пивоваров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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