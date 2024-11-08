Арестованный экс-глава Сургута Филатов лишится поста в Utair

Арестованный экс-глава Сургута Андрей Филатов лишится поста независимого директора Utair. Власти ХМАО собираются отозвать его кандидатуру на ближайшем заседании наблюдательного совета авиакомпании. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«В статусе независимого директора Utair Филатова утверждали летом. А само решение принималось еще при экс-губернаторе ХМАО Наталье Комаровой. После возбуждения против него уголовного дела, югорское правительство будет готовить новую кандидатуру на этот пост», — сообщил инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в уголовном деле экс-мэра Сургута Андрея Филатова появились новые фигуранты. По подозрению в коммерческом подкупе вместе с бывшим градоначальником также проходят директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и соучредитель Сергей Пивоваров.
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