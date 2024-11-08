Челябинский шоумен Стас Ярушин: скучаю по тем временам, когда играл в КВН

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Ярушин играл в КВН с 2000 по 2007 год
Ярушин играл в КВН с 2000 по 2007 год Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал поздравление с днем КВН. В своем telegram-канале артист показал, как выглядел, когда был актером команд юмористической игры, а также заявил, что скучает по времени своего участия в клубе веселых и находчивых.

«С днем КВН, друзья! Две родные команды „УЕздный город“ (Чемпион 2002) и „ЛУНа“ (вице-чемпион 2006 вроде). Скучаю по тому времени», — написал в посте Ярушин.

К публикации Стас Ярушин прикрепил две фотографии. У своих подписчиков он спросил о том, за какие команды КВН они болели в то время. Согласно биографии шоумена, в 2000 году, завершив карьеру в хоккее, Ярушин присоединился к команде КВН «Уездный город». С 2003 по 2007 годы он был участником команды КВН «Лица уральской национальности (ЛУНа)». В 2006 году команда «ЛУНа» заняла второе место в финале Высшей лиги КВН.

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал поздравление с днем КВН. В своем telegram-канале артист показал, как выглядел, когда был актером команд юмористической игры, а также заявил, что скучает по времени своего участия в клубе веселых и находчивых. «С днем КВН, друзья! Две родные команды „УЕздный город“ (Чемпион 2002) и „ЛУНа“ (вице-чемпион 2006 вроде). Скучаю по тому времени», — написал в посте Ярушин. К публикации Стас Ярушин прикрепил две фотографии. У своих подписчиков он спросил о том, за какие команды КВН они болели в то время. Согласно биографии шоумена, в 2000 году, завершив карьеру в хоккее, Ярушин присоединился к команде КВН «Уездный город». С 2003 по 2007 годы он был участником команды КВН «Лица уральской национальности (ЛУНа)». В 2006 году команда «ЛУНа» заняла второе место в финале Высшей лиги КВН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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