Челябинский шоумен Стас Ярушин: скучаю по тем временам, когда играл в КВН

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, опубликовал поздравление с днем КВН. В своем telegram-канале артист показал, как выглядел, когда был актером команд юмористической игры, а также заявил, что скучает по времени своего участия в клубе веселых и находчивых.
«С днем КВН, друзья! Две родные команды „УЕздный город“ (Чемпион 2002) и „ЛУНа“ (вице-чемпион 2006 вроде). Скучаю по тому времени», — написал в посте Ярушин.
К публикации Стас Ярушин прикрепил две фотографии. У своих подписчиков он спросил о том, за какие команды КВН они болели в то время. Согласно биографии шоумена, в 2000 году, завершив карьеру в хоккее, Ярушин присоединился к команде КВН «Уездный город». С 2003 по 2007 годы он был участником команды КВН «Лица уральской национальности (ЛУНа)». В 2006 году команда «ЛУНа» заняла второе место в финале Высшей лиги КВН.
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