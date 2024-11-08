Шнуров прокомментировал карьеру Инстасамки в «Ленинграде»

Солист группировки «Лениград» Сергей Шнуров прокомментировал возможность певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева — прим. URA.RU) стать полноценной участницей коллектива. Артист сообщил, что Зотеева пока не стала постоянной участницей группы.
«В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой „Ленинграда“. Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом», — сказал Сергей Шнуров в беседе с ТАСС. Он отметил, что их сотрудничество в настоящий моментр ограничено одним совместным альбомом. Будет ли их совместное творчество продолжаться, никто не обсуждал.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров 8 ноября после шестилетнего затишья выпустил совместный альбом «Бумеры и зумеры» с певицей и блогером Инстасамкой. «Альбом состоит из шести композиций. В него вошли песни: „Хорошо“, „За деньги нет“, „Имба“, „Ай лав ю“, „Русские вперед“ и „Рок“», — указано на сервисах.
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