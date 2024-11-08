На трассе Челябинск — Троицк — Коелга в ДТП с «Газелью» 8 ноября погиб водитель легковушки и его пассажирка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, «Лада Калина» выехала на встречную полосу.
«По предварительным данным, водитель „Лады Калины“ 1964 года рождения на изгибе дороги выехал на встречную сторону, где выезд запрещен. Произошло столкновение со встречной „Газелью“. В результате водитель легкового автомобиля и его пассажирка 2002 года рождения скончались на месте ДТП», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
Авария произошла в Еткульском районе. Водитель и пассажир газели получили травмы и доставлены в больницу.
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