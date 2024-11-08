Челябинский священник Кривоногов призвал девушек не начинать половую жизнь рано

08 ноября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Кривоногов напомнил, что имеет медицинское образование, поэтому вправе рассуждать о гинекологии Фото: пресс-служба РЭФ-2024 новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске Настоятель храма Александра Невского протоирей Борис Кривоногов призвал девушек не начинать рано половую жизнь, чтобы в итоге не столкнуться с бесплодием. Об этом Кривоногов заявил во время Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Когда девушка начинает жить рано половой жизнью, в христианстве это называется грех и половая распущенность. А вот когда встретит любимого человека и выйдет замуж, то забеременеть уже не сможет», — заявил Кривоногов во время панельной дискуссии «Демография: рождаемость, здоровье, долголетие» на РЭФ. Когда девушка начинает раннюю половую жизнь, она может «залететь» несколько раз, даже при использовании контрацептивов, говорит священник. Вынуждена делать один аборт, второй, третий и к моменту, когда встретит настоящую любовь, ее организм будет «подызношен». «Надо лечить причину, а не следствие. Есть заповедь Божия, которая сейчас всячески высмеивается: „До свадьбы ни-ни“», — говорит Кривоногов. Такая позиция воспринимается как сумасшествие, а это норма. Для улучшения рождаемости нужно вернуться к традиционным ценностям, а не выдумывать что-то новое, добавил священнослужитель. В Челябинской области ранее был побит антирекорд рождаемости с конца 90-х. В 2023 году родилось 30 424 ребенка, а в 1999 году этот показатель составлял 30 989, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Челябинскстат. Мальчиков на протяжении многих лет рождается на 6% больше, чем девочек, говорится в статье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоятель храма Александра Невского протоирей Борис Кривоногов призвал девушек не начинать рано половую жизнь, чтобы в итоге не столкнуться с бесплодием. Об этом Кривоногов заявил во время Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Когда девушка начинает жить рано половой жизнью, в христианстве это называется грех и половая распущенность. А вот когда встретит любимого человека и выйдет замуж, то забеременеть уже не сможет», — заявил Кривоногов во время панельной дискуссии «Демография: рождаемость, здоровье, долголетие» на РЭФ. Когда девушка начинает раннюю половую жизнь, она может «залететь» несколько раз, даже при использовании контрацептивов, говорит священник. Вынуждена делать один аборт, второй, третий и к моменту, когда встретит настоящую любовь, ее организм будет «подызношен». «Надо лечить причину, а не следствие. Есть заповедь Божия, которая сейчас всячески высмеивается: „До свадьбы ни-ни“», — говорит Кривоногов. Такая позиция воспринимается как сумасшествие, а это норма. Для улучшения рождаемости нужно вернуться к традиционным ценностям, а не выдумывать что-то новое, добавил священнослужитель. В Челябинской области ранее был побит антирекорд рождаемости с конца 90-х. В 2023 году родилось 30 424 ребенка, а в 1999 году этот показатель составлял 30 989, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Челябинскстат. Мальчиков на протяжении многих лет рождается на 6% больше, чем девочек, говорится в статье.