В Челябинской области в октябре 2024 года лидером по спросу среди подержанных автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллиона рублей стала марка Toyota Camry. Средняя цена машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей, сообщили 8 ноября в пресс-службе «Авито Работа».
«Лидером по спросу в Челябинской области в октябре 2024 года оказалась марка Toyota Camry с долей спроса 4,5%. Средняя цена такой машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по популярности оказалась Toyota RAV4. На долю данной модели авто пришлось 3,2% спроса. Цена автомобиля в среднем составила 2 миллиона 680 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга — Kia Sportage с долей спроса 3,1% и со средней ценой 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Четвертое и пятое места с одинаковым показателем — 2,4% — занимают Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta. Средняя цена на них составила 3 миллиона 50 тысяч и один миллион 940 тысяч рублей соответственно. Также за год существенно вырос спрос на BMW 5 серии, интерес к которой увеличился более чем вдвое.
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