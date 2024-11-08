Самые популярные автомобили с пробегом дороже 1,5 миллионов рублей у челябинцев. Скрин

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Toyota Camry лидировала по спросу в октябре среди подержанных авто дороже 1,5 млн рублей
Toyota Camry лидировала по спросу в октябре среди подержанных авто дороже 1,5 млн рублей Фото:

В Челябинской области в октябре 2024 года лидером по спросу среди подержанных автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллиона рублей стала марка Toyota Camry. Средняя цена машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей, сообщили 8 ноября в пресс-службе «Авито Работа».

«Лидером по спросу в Челябинской области в октябре 2024 года оказалась марка Toyota Camry с долей спроса 4,5%. Средняя цена такой машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по популярности оказалась Toyota RAV4. На долю данной модели авто пришлось 3,2% спроса. Цена автомобиля в среднем составила 2 миллиона 680 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга — Kia Sportage с долей спроса 3,1% и со средней ценой 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Четвертое и пятое места с одинаковым показателем — 2,4% — занимают Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta. Средняя цена на них составила 3 миллиона 50 тысяч и один миллион 940 тысяч рублей соответственно. Также за год существенно вырос спрос на BMW 5 серии, интерес к которой увеличился более чем вдвое.

Топ-5 автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн руб. по доле в спросе, октябрь 2024 г., Россия, Челябинская область
Топ-5 автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 млн руб. по доле в спросе, октябрь 2024 г., Россия, Челябинская область
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В Челябинской области в октябре 2024 года лидером по спросу среди подержанных автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллиона рублей стала марка Toyota Camry. Средняя цена машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей, сообщили 8 ноября в пресс-службе «Авито Работа». «Лидером по спросу в Челябинской области в октябре 2024 года оказалась марка Toyota Camry с долей спроса 4,5%. Средняя цена такой машины составила 2 миллиона 650 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. На втором месте по популярности оказалась Toyota RAV4. На долю данной модели авто пришлось 3,2% спроса. Цена автомобиля в среднем составила 2 миллиона 680 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга — Kia Sportage с долей спроса 3,1% и со средней ценой 2 миллиона 300 тысяч рублей. Четвертое и пятое места с одинаковым показателем — 2,4% — занимают Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta. Средняя цена на них составила 3 миллиона 50 тысяч и один миллион 940 тысяч рублей соответственно. Также за год существенно вырос спрос на BMW 5 серии, интерес к которой увеличился более чем вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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