Где отметить Новый год в Екатеринбурге и сколько это стоит

Екатеринбуржцам предлагают посетить вечеринку в Hyatt за 95 тысяч рублей

08 ноября 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

На некоторых площадках основная программа будет длится до трех утра Фото: Размик Закарян © URA.RU Площадки Екатеринбурга активизировались и начали приглашать горожан провести новогоднюю ночь вне дома. Например, гостям предлагают устроить застолье с блюдами от шеф-поваров и безлимитным шампанским, а также дополнить праздничный день СПА-процедурами. URA.RU собрало топ мест, где можно незабываемо провести Новый год. Hyatt Regency Ekaterinburg По желанию гостей приглашают на уникальный спектакль «Щелкунчик», а следом можно выбрать две программы. Первая — семейный новогодний ужин в ресторане за 55 000 рублей. Вторая — вечеринка 18+ в баре с ярким шоу и знаменитыми в городе ведущими — Дмитрием Табуевым и Натали Ведой. Также программы объединяются, за это придется заплатить 95 000 рублей. В обоих случаях гостям подадут фирменные блюда от шеф-повара Владимира Чурина, будет работать безлимитный бар, гарантированы фото- и видеосопровождение, лотерея, подарки и сюрпризы. Ramada by Wyndham Yekaterinburg В отеле предлагают размещение в номерах с 31 декабря по 2 января, «стандарт» стоит 40 тысяч рублей — туда входят завтраки и СПА. Плюсом есть три варианта новогодних программ: первый — классический торжественный банкет, где будет работать иллюзионист, ведущий Иван Тарасов, кавер-группа «ФАННИ КАПЛАН» и шоу-балет. Обойдется такое развлечение в 25 тысяч рублей. Далее за 20 тысяч рублей предусмотрена вечеринка в баре. Там развлекать гостей будет самый народный ведущий Екатеринбурга Александр Морозов и вокалистка Ирина Макарова, затем вновь на сцену выйдет шоу-балет. Последний формат — это семейный ужин в ресторане с безлимитным алкоголем, ведущим будет Антон Бянкин, предусмотрено выступление диджея, стоимость — 15 тысяч рублей. Каждая программа будет завершаться фейерверком. «Атриум Палас Отель» 31 декабря в отеле устроят вечер, где прозвучит живая музыка, пройдет бармен-шоу и коктейльное казино, выступит шоу-балет. Для детей подготовили отдельную программу с аниматорами. Дополнительно всех гостей накормят жареной утиной грудкой, салатом «Мимоза», осетром, также будет стоять шоколадный фонтан и другие сладости. Обойдется такое развлечение в 21600 рублей. «Московская горка» Шумное празднование обещают устроить и в этом отеле. За 18 тысяч рублей гостя ждет безлимитное посещение СПА, банкетный ужин, алкоголь, мандарины, подарки, фотозоны, танцы, конкурсы и живой вокал. Самых маленьких посетителей развлечет Дед Мороз, также будет открыта детская комната. Утром 1 января для постояльцев накроют сытный шведский стол и подадут бокал игристого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадки Екатеринбурга активизировались и начали приглашать горожан провести новогоднюю ночь вне дома. Например, гостям предлагают устроить застолье с блюдами от шеф-поваров и безлимитным шампанским, а также дополнить праздничный день СПА-процедурами. URA.RU собрало топ мест, где можно незабываемо провести Новый год. По желанию гостей приглашают на уникальный спектакль «Щелкунчик», а следом можно выбрать две программы. Первая — семейный новогодний ужин в ресторане за 55 000 рублей. Вторая — вечеринка 18+ в баре с ярким шоу и знаменитыми в городе ведущими — Дмитрием Табуевым и Натали Ведой. Также программы объединяются, за это придется заплатить 95 000 рублей. В обоих случаях гостям подадут фирменные блюда от шеф-повара Владимира Чурина, будет работать безлимитный бар, гарантированы фото- и видеосопровождение, лотерея, подарки и сюрпризы. В отеле предлагают размещение в номерах с 31 декабря по 2 января, «стандарт» стоит 40 тысяч рублей — туда входят завтраки и СПА. Плюсом есть три варианта новогодних программ: первый — классический торжественный банкет, где будет работать иллюзионист, ведущий Иван Тарасов, кавер-группа «ФАННИ КАПЛАН» и шоу-балет. Обойдется такое развлечение в 25 тысяч рублей. Далее за 20 тысяч рублей предусмотрена вечеринка в баре. Там развлекать гостей будет самый народный ведущий Екатеринбурга Александр Морозов и вокалистка Ирина Макарова, затем вновь на сцену выйдет шоу-балет. Последний формат — это семейный ужин в ресторане с безлимитным алкоголем, ведущим будет Антон Бянкин, предусмотрено выступление диджея, стоимость — 15 тысяч рублей. Каждая программа будет завершаться фейерверком. 31 декабря в отеле устроят вечер, где прозвучит живая музыка, пройдет бармен-шоу и коктейльное казино, выступит шоу-балет. Для детей подготовили отдельную программу с аниматорами. Дополнительно всех гостей накормят жареной утиной грудкой, салатом «Мимоза», осетром, также будет стоять шоколадный фонтан и другие сладости. Обойдется такое развлечение в 21600 рублей. Шумное празднование обещают устроить и в этом отеле. За 18 тысяч рублей гостя ждет безлимитное посещение СПА, банкетный ужин, алкоголь, мандарины, подарки, фотозоны, танцы, конкурсы и живой вокал. Самых маленьких посетителей развлечет Дед Мороз, также будет открыта детская комната. Утром 1 января для постояльцев накроют сытный шведский стол и подадут бокал игристого.