ВС РФ продвинулись на восток в районе Нестерянки на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток...» — передает ТАСС слова Рогова. По его словам, ВС РФ сократили возможность украинских военнослужащих по обороне Орехова.
Ранее подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Нестерянке. Также украинские бригады были уничтожены в районах Никополя (Днепропетровская область), Понятовки, Токаревки (Херсонская область), передает RT.
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