Российские войска продвинулись на ореховском направлении

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Российские бойцы сократили возможность ВСУ по обороне Орехова
Российские бойцы сократили возможность ВСУ по обороне Орехова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продвинулись на восток в районе Нестерянки на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток...» — передает ТАСС слова Рогова. По его словам, ВС РФ сократили возможность украинских военнослужащих по обороне Орехова.

Ранее подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Нестерянке. Также украинские бригады были уничтожены в районах Никополя (Днепропетровская область), Понятовки, Токаревки (Херсонская область), передает RT.

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ВС РФ продвинулись на восток в районе Нестерянки на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток...» — передает ТАСС слова Рогова. По его словам, ВС РФ сократили возможность украинских военнослужащих по обороне Орехова. Ранее подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Нестерянке. Также украинские бригады были уничтожены в районах Никополя (Днепропетровская область), Понятовки, Токаревки (Херсонская область), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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