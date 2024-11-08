Якушев проверил, как в Липецкой области помогают бойцам СВО

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Владимир Якушев встретился с главой Липецкой области для обсуждения гуманитарной миссии
Владимир Якушев встретился с главой Липецкой области для обсуждения гуманитарной миссии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел встречу с губернатором Липецкой области, секретарем регионального отделения Игорем Артамоновым. Глава региона доложил Якушеву о том, что в рамках инициативы «Все для фронта — все для Победы» в текущем году было собрано свыше 2,7 миллиарда рублей в поддержку участников спецоперации.

«Глава региона сообщил Владимиру Якушеву, что в этом году бойцам СВО в рамках проекта „Все для фронта — все для Победы“ собрали более 2,7 миллиардов рублей, отправили свыше 500 тонн товаров», — написали на официальном сайте «Единой России». Артамонов отметил, что жители Белгородской и Курской областей получили свыше 100 тонн гуманитарной помощи.

Региональное отделение партии также запустило новый проект «Своих не бросаем», направленный на подготовку новых кадров и интеграцию участников СВО в общественную и политическую жизнь Липецкой области. Ветераны СВО активно включаются в работу местных политсоветов, что способствует их социальной адаптации и развитию локальных сообществ.

В регионе установлена система поддержки для участников спецоперации и их семей, которую осуществляет «Единая Россия». Она включает помощь в прохождении медицинских осмотров и поддержку в повседневной жизни. Партия также проводит разнообразные мероприятия для семей военнослужащих, включая детские праздники и выставки.

«Отмечу ваш опыт по поддержке участников СВО, работе с партийным активом, депутатами. Проекты интересные, их нужно продолжать. Особенно это касается кадровой работы. Когда мы вовлекаем в наши проекты, программы неравнодушных людей, в особенности — участников спецоперации, мы решаем ещё и задачу, которую ставит перед нами Президент, — по поддержке новой элиты страны», — заключил Якушев.

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Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел встречу с губернатором Липецкой области, секретарем регионального отделения Игорем Артамоновым. Глава региона доложил Якушеву о том, что в рамках инициативы «Все для фронта — все для Победы» в текущем году было собрано свыше 2,7 миллиарда рублей в поддержку участников спецоперации. «Глава региона сообщил Владимиру Якушеву, что в этом году бойцам СВО в рамках проекта „Все для фронта — все для Победы“ собрали более 2,7 миллиардов рублей, отправили свыше 500 тонн товаров», — написали на официальном сайте «Единой России». Артамонов отметил, что жители Белгородской и Курской областей получили свыше 100 тонн гуманитарной помощи. Региональное отделение партии также запустило новый проект «Своих не бросаем», направленный на подготовку новых кадров и интеграцию участников СВО в общественную и политическую жизнь Липецкой области. Ветераны СВО активно включаются в работу местных политсоветов, что способствует их социальной адаптации и развитию локальных сообществ. В регионе установлена система поддержки для участников спецоперации и их семей, которую осуществляет «Единая Россия». Она включает помощь в прохождении медицинских осмотров и поддержку в повседневной жизни. Партия также проводит разнообразные мероприятия для семей военнослужащих, включая детские праздники и выставки. «Отмечу ваш опыт по поддержке участников СВО, работе с партийным активом, депутатами. Проекты интересные, их нужно продолжать. Особенно это касается кадровой работы. Когда мы вовлекаем в наши проекты, программы неравнодушных людей, в особенности — участников спецоперации, мы решаем ещё и задачу, которую ставит перед нами Президент, — по поддержке новой элиты страны», — заключил Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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