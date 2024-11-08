РБК: генерал-майор Клименко погиб на СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за атаки дрона. Об этом сообщает его бывший сослуживец.
«В результате атаки украинских дронов-камикадзе под Донецком 6 ноября погиб генерал-майор российских Вооруженных сил Павел Клименко», — передает РБК слова сослуживца Клименко. Там добавили, что он был доставлен в больницу Донецка, после чего переведен в Республиканский центр травматологии, где впоследствии скончался.
В районе блокпоста в Красногоровке произошла атака на группу военнослужащих, среди которых был Клименко, с использованием FPV-дронов. В результате происшествия генерал получил множественные минно-взрывные ранения, повреждения черепа и бедра. Клименко возглавлял 5-ю донецкую мотострелковую бригаду имени Захарченко.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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