РБК: генерал-майор Клименко погиб на СВО

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Клименко получил повреждения черепа и бедра
Клименко получил повреждения черепа и бедра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за атаки дрона. Об этом сообщает его бывший сослуживец.

«В результате атаки украинских дронов-камикадзе под Донецком 6 ноября погиб генерал-майор российских Вооруженных сил Павел Клименко», — передает РБК слова сослуживца Клименко. Там добавили, что он был доставлен в больницу Донецка, после чего переведен в Республиканский центр травматологии, где впоследствии скончался.

В районе блокпоста в Красногоровке произошла атака на группу военнослужащих, среди которых был Клименко, с использованием FPV-дронов. В результате происшествия генерал получил множественные минно-взрывные ранения, повреждения черепа и бедра. Клименко возглавлял 5-ю донецкую мотострелковую бригаду имени Захарченко.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. 

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Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из-за атаки дрона. Об этом сообщает его бывший сослуживец. «В результате атаки украинских дронов-камикадзе под Донецком 6 ноября погиб генерал-майор российских Вооруженных сил Павел Клименко», — передает РБК слова сослуживца Клименко. Там добавили, что он был доставлен в больницу Донецка, после чего переведен в Республиканский центр травматологии, где впоследствии скончался. В районе блокпоста в Красногоровке произошла атака на группу военнослужащих, среди которых был Клименко, с использованием FPV-дронов. В результате происшествия генерал получил множественные минно-взрывные ранения, повреждения черепа и бедра. Клименко возглавлял 5-ю донецкую мотострелковую бригаду имени Захарченко. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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