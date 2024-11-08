Комик Чужой пополнил список иноагентов

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Минюст РФ обновил список иноагентов
Минюст РФ обновил список иноагентов Фото:

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него проект «Говорит НеМосква». Также список иноагентов пополнили чеченский политик Тумсо Абдурахманов, стенд-ап комик Денис Чужой (настоящее имя — Денис Алесин) и журналист Дмитрий Трещанин.

«8 ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов, Д.В . Алесин, Д.Е. Трещанин, а также проект „Говорит НеМосква“... Алесин Денис Владимирович (псевдоним — Денис Чужой)... ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, — написали на официальном сайте ведомства.

Проект и указанные лица участвовали в создании и распространении материалов, финансировавшихся из-за рубеж. Это послужило одной из причин для включения их в реестр как исполняющих функции иностранного агента.

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Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него проект «Говорит НеМосква». Также список иноагентов пополнили чеченский политик Тумсо Абдурахманов, стенд-ап комик Денис Чужой (настоящее имя — Денис Алесин) и журналист Дмитрий Трещанин. «8 ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов, Д.В . Алесин, Д.Е. Трещанин, а также проект „Говорит НеМосква“... Алесин Денис Владимирович (псевдоним — Денис Чужой)... ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, — написали на официальном сайте ведомства. Проект и указанные лица участвовали в создании и распространении материалов, финансировавшихся из-за рубеж. Это послужило одной из причин для включения их в реестр как исполняющих функции иностранного агента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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