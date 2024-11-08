Комик Чужой пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него проект «Говорит НеМосква». Также список иноагентов пополнили чеченский политик Тумсо Абдурахманов, стенд-ап комик Денис Чужой (настоящее имя — Денис Алесин) и журналист Дмитрий Трещанин.
«8 ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов, Д.В . Алесин, Д.Е. Трещанин, а также проект „Говорит НеМосква“... Алесин Денис Владимирович (псевдоним — Денис Чужой)... ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, — написали на официальном сайте ведомства.
Проект и указанные лица участвовали в создании и распространении материалов, финансировавшихся из-за рубеж. Это послужило одной из причин для включения их в реестр как исполняющих функции иностранного агента.
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