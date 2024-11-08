Возможность проведения бизнес-миссий для предпринимателей Челябинской и Смоленской областей обсудили губернаторы регионов Алексей Текслер и Василий Анохин. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба челябинского правительства.
«Главы регионов обсудили возможность проведения бизнес-миссий для предпринимателей Челябинской и Смоленской областей. Также в ходе встречи стороны обсудили вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между областями», — сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Промышленность в Челябинской области активно развивается и региону нужны партнеры, отметил Текслер. «Уже сейчас наши предприятия закупают продукцию из Челябинска и Челябинской области. Мне импонирует реестр мер поддержки, которые вы ввели: точечные, грамотные», — отметил Анохин.
Анохин прибыл в Челябинск на Русский экономический форум (РЭФ). Форум проводится второй год подряд. В программе — практически сессии, дискуссии и практики. Участниками форума стали представители власти, предприниматели, ученые и эксперты. Самые интересные и яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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