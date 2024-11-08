Екатеринбургского юриста из розыска задержали, когда он пришел менять паспорт

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Медведевских попал под уголовное дело за мошенничество (архивное фото)
Медведевских попал под уголовное дело за мошенничество (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге юриста Михаила Медведевских, находящегося в федеральном розыске, задержали за мошенничество в момент, когда он пришел менять паспорт в отдел полиции. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.

«Юриста отправили под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пытался обжаловать это решение, но облсуд отклонил ходатайство», — сказал собеседник.

Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, расследованием дела занимаются сотрудники главного следственного управления полиции по Свердловской области. «В конце этого года или в начале следующего планируется завершить расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу», — отметил полковник Горелых.

Медведевских попал под уголовное дело еще в 2011 году, тогда же его объявили в розыск. По данным «Коммерсанта», юрист получил новый паспорт, несмотря на свой статус разыскиваемого. Однако спустя несколько дней после визита в отделение к Медведевских поступил звонок от сотрудников МВД с просьбой явиться для исправления ошибки в одном из документов. При повторном визите он был задержан.

По версии следствия, обвиняемый вместе с другими участниками организованной группы в период с 2009 по 2010 год оформлял кредиты на подставных лиц в ВТБ-24. Ущерб банку оценили на сумму более 200 миллионов рублей.

В рамках этого же дела другие фигуранты также были привлечены к ответственности. Игорь Кременевский, бывший специалист ВТБ 24, был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов в августе 2023 года и приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще один обвиняемый, Анатолий Асташкин, продолжает находиться в розыске.

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В Екатеринбурге юриста Михаила Медведевских, находящегося в федеральном розыске, задержали за мошенничество в момент, когда он пришел менять паспорт в отдел полиции. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Юриста отправили под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пытался обжаловать это решение, но облсуд отклонил ходатайство», — сказал собеседник. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, расследованием дела занимаются сотрудники главного следственного управления полиции по Свердловской области. «В конце этого года или в начале следующего планируется завершить расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу», — отметил полковник Горелых. Медведевских попал под уголовное дело еще в 2011 году, тогда же его объявили в розыск. По данным «Коммерсанта», юрист получил новый паспорт, несмотря на свой статус разыскиваемого. Однако спустя несколько дней после визита в отделение к Медведевских поступил звонок от сотрудников МВД с просьбой явиться для исправления ошибки в одном из документов. При повторном визите он был задержан. По версии следствия, обвиняемый вместе с другими участниками организованной группы в период с 2009 по 2010 год оформлял кредиты на подставных лиц в ВТБ-24. Ущерб банку оценили на сумму более 200 миллионов рублей. В рамках этого же дела другие фигуранты также были привлечены к ответственности. Игорь Кременевский, бывший специалист ВТБ 24, был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов в августе 2023 года и приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще один обвиняемый, Анатолий Асташкин, продолжает находиться в розыске.
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