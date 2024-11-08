Екатеринбургского юриста из розыска задержали, когда он пришел менять паспорт

В Екатеринбурге юриста Михаила Медведевских, находящегося в федеральном розыске, задержали за мошенничество в момент, когда он пришел менять паспорт в отдел полиции. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.
«Юриста отправили под стражу по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пытался обжаловать это решение, но облсуд отклонил ходатайство», — сказал собеседник.
Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, расследованием дела занимаются сотрудники главного следственного управления полиции по Свердловской области. «В конце этого года или в начале следующего планируется завершить расследование и направить дело в суд для рассмотрения по существу», — отметил полковник Горелых.
Медведевских попал под уголовное дело еще в 2011 году, тогда же его объявили в розыск. По данным «Коммерсанта», юрист получил новый паспорт, несмотря на свой статус разыскиваемого. Однако спустя несколько дней после визита в отделение к Медведевских поступил звонок от сотрудников МВД с просьбой явиться для исправления ошибки в одном из документов. При повторном визите он был задержан.
По версии следствия, обвиняемый вместе с другими участниками организованной группы в период с 2009 по 2010 год оформлял кредиты на подставных лиц в ВТБ-24. Ущерб банку оценили на сумму более 200 миллионов рублей.
В рамках этого же дела другие фигуранты также были привлечены к ответственности. Игорь Кременевский, бывший специалист ВТБ 24, был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов в августе 2023 года и приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще один обвиняемый, Анатолий Асташкин, продолжает находиться в розыске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!