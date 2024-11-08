ВСУ атаковали энергетическую систему Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической системе Энергодара. Из-за этого жители двух микрорайонов остались без света. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В результате обстрела со стороны без электричества остались жители двух микрорайонов — второго и третьего», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел продолжается. Рогов призвал горожан к бдительности и попросил их не покидать укрытия.
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