ВСУ атаковали энергетическую систему Энергодара

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В результате обстрела без электричества остались жители двух микрорайонов
В результате обстрела без электричества остались жители двух микрорайонов Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической системе Энергодара. Из-за этого жители двух микрорайонов остались без света. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В результате обстрела со стороны без электричества остались жители двух микрорайонов — второго и третьего», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел продолжается. Рогов призвал горожан к бдительности и попросил их не покидать укрытия. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической системе Энергодара. Из-за этого жители двух микрорайонов остались без света. Об этом сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «В результате обстрела со стороны без электричества остались жители двух микрорайонов — второго и третьего», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел продолжается. Рогов призвал горожан к бдительности и попросил их не покидать укрытия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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