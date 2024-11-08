Задержан покушавшийся на жизнь главврача больницы в Карачаево-Черкессии

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Причиной нападения на Айдинова стала личная неприязнь
Причиной нападения на Айдинова стала личная неприязнь Фото:

Сотрудники подразделения уголовного розыска МО МВД России «Карачаевский», в сотрудничестве с Главным управлением уголовного розыска МВД России и СК РФ, произвели задержание подозреваемого в убийстве главного врача районной больницы Динислама Айдинова. Об этом сообщили в МВД по Карачаево-Черкессии.

«Задержанный, „44-летний житель Карачаевска, доставлен в следственные органы“. В отношении него расследуется уголовное дело о покушении на убийство», — передает «Коммерсант» сообщение МВД.

По данным следственных органов, в селе имени Коста Хетагурова 30 сентября произошел инцидент, в ходе которого местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, несколько раз произвел выстрелы в направлении Айдинова. Подозреваемый, убежденный в смертельности нанесенных ранений, покинул место происшествия. Однако пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. По предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь к жертве из-за увольнения из медицинского учреждения.

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Сотрудники подразделения уголовного розыска МО МВД России «Карачаевский», в сотрудничестве с Главным управлением уголовного розыска МВД России и СК РФ, произвели задержание подозреваемого в убийстве главного врача районной больницы Динислама Айдинова. Об этом сообщили в МВД по Карачаево-Черкессии. «Задержанный, „44-летний житель Карачаевска, доставлен в следственные органы“. В отношении него расследуется уголовное дело о покушении на убийство», — передает «Коммерсант» сообщение МВД. По данным следственных органов, в селе имени Коста Хетагурова 30 сентября произошел инцидент, в ходе которого местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, несколько раз произвел выстрелы в направлении Айдинова. Подозреваемый, убежденный в смертельности нанесенных ранений, покинул место происшествия. Однако пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. По предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь к жертве из-за увольнения из медицинского учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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