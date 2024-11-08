В правительстве Курганской области по поручению главы региона Вадима Шумкова провели совет заседания Консультативного совета по вопросам межнациональных отношений. На мероприятии собрали представителей национальных диаспор, глав муниципальных образований и руководителей профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Провел совет по поручению главы региона первый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев. Участие в обсуждении также приняли главы муниципальных образований, руководители профильных ведомств и представители национальных и религиозных организаций Курганской области», — сообщается в telegram-канале областных властей.
По данным чиновников, в Курганской области сохраняется спокойная этноконфессиональная обстановка. В ходе совета замгубернатора Алексеев акцентировал внимание собравшихся на необходимость активной работы по предупреждению межнациональных и религиозных конфликтов. «Совместными усилиями проработали дополнительные эффективные меры для гармонизации межнациональных отношений и предотвращения конфликтов на этнической почве», — отметил Алексеев.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков напомнил мигрантам, как вести себя в России. О ситуации с иностранцами и диаспорами он вспомнил во время интервью каналу «Царьград». В ходе него глава региона рассказал, что не считает свой призыв закрывать некоторые нацдиаспоры чем-то радикальным. Он отмечал, что общественные организации, которые покрывают своих земляков-преступников, необходимо закрывать как можно быстрее.
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