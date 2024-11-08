«В зиндан, либо отрубят руку»: Шумков напомнил мигрантам, как вести себя в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал мигрантов не приставать к местным женщинам и не продавать наркотики. По его словам, в мусульманских странах за такие вещи сажают в тюрьмы и отрубают руки, поэтому необходимо уважать традиции и законы чужого государства. Проблему диаспор и мигрантов глава региона обсуждал в ходе интервью каналу «Царьград».
«Если человек приезжает к нам — он приезжает к нам в гости. Уважение к хозяину начинается с уважения к его традициям, нормам и законам. Приезжая в мусульманскую страну, вы не будете распивать там спиртное, если у них это не принято, и домогаться местных женщин, потому что вас либо отправят в зиндан, либо отрубят руку. Тогда, значит, приезжая к нам, не нужно приставать к нашим женщинам и продавать наркотики нашим детям. Если на это не наступает достаточно быстрый и неотвратимый ответ, тогда люди истолкуют, что это делать можно», — сказал Шумков в ходе эфира.
Полтора года назад губернатор призывал закрывать диаспоры в регионах. Вадим Шумков считает, что есть сообщества, которые защищают своих земляков, привозящих наркотики в страну. По его словам, такие организации нужно преследовать и исключать из реестра Минюста. В интервью «Царьграду» глава региона заявил, что не считает такие меры радикальными. «Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и было уютно, она должна себя защищать», — говорил Шумков.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор призвал защитить население от преступлений мигрантов. Об этом он заявлял на одном из совещаний с силовиками, где отмечал что правоохранительным органам нужно действовать жестко с нарушителями и их пособниками. По данным УМВД, 84% преступлений мигрантов связаны с наркотрафиком.
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